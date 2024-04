ITZY、日本3rdシングル「Algorhythm」を5月15日に発売！リリースイベントも開催決定

2PM、TWICE、Stray Kids、NiziUなど数々の有名アーティストを輩出したJYPエンターテインメントより2019年2月に韓国でデビューした、5人組グローバルグループITZYが日本3rdシングルを発売する。彼女たちは現在、2024年2月24日のソウル公演を皮切りに、8月までの約6ヶ月間で世界28都市・32公演をおこなう「ITZY 2ND WORLD TOUR 」を開催し、世界を駆け巡っている。

5月には国立代々木第一体育館公演3days・大阪城ホール公演が控え、日本公演への期待が高まっている中で、日本3rdシングル「Algorhythm」を5月15日に発売することが決定した。同アルバムは、昨年10月にリリースした日本1stアルバム「RINGO」以来、約7ヶ月ぶりとなるファン待望の日本オリジナル曲で、初回限定盤、通常盤、ファングラブ限定のソロ盤の全6形態で発売される。「Algorhythm」は、“I'll go with my rhythm”の造語で、型にはまったアルゴリズムは無視して、自分のリズムで自分らしく輝こうというメッセージが込められた、ITZYらしい自己肯定感を高める楽曲だ。今までの日本オリジナル曲にはないテイストで、メンバーの新たな姿が見られる作品となっている。購入者イベントでは、サイン会や2ショット会など豪華イベントが開催される予定だ。

■リリース情報

ITZY 日本3rdシングル「Algorhythm」

2024 年5月15日(水)リリース



CD収録内容※全形態共通

1. Algorhythm

2. No Biggie

3. Algorhythm (Instrumental)

4. No Biggie (Instrumental)



【初回限定盤】

CD+DVD+TRADING CARDS / WPZL-32126

価格:3,200円(税抜価格:2,909円)



<DVD収録予定内容>

「Algorhythm」Jacket Shooting Making Movie

「Algorhythm」Jacket Shooting ITZY's VLOG

※歌詞ブックレット28p / スリーブケース仕様

※初回限定盤トレーディングカード10枚ランダム封⼊

(メンバーソロ各8種・ユニット6種、全38種より10枚封入)

※特典応募シリアルナンバー2枚封⼊



【通常盤】

CD / WPCL-13554

価格:1,300円(税抜価格:1,182円)

※歌詞ブックレット4p



<初回プレス分のみ>

※通常盤トレーディングカード1枚ランダム封⼊

(集合1種・メンバーソロ各1種、全5種より1枚封入)

※特典応募シリアルナンバー1枚封⼊



【MIDZY JAPAN限定YEJI盤】

CD / WPCL-60051

価格:1,500円(税抜価格:1,364円)

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊

(メンバーソロ各6種・ユニット2種 、全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※YEJI 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



【MIDZY JAPAN限定RYUJIN盤】

CD / WPCL-60052

価格:1,500円(税抜価格:1,364円)

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊

(メンバーソロ各6種・ユニット2種 、全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※RYUJIN 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



【MIDZY JAPAN限定CHAERYEONG盤】

CD / WPCL-60053

価格:1,500円(税抜価格:1,364円)

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊

(メンバーソロ各6種・ユニット2種 、全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※CHAERYEONG 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



【MIDZY JAPAN限定YUNA盤】

CD / WPCL-60054

価格:1,500円(税抜価格:1,364円)

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊

(メンバーソロ各6種・ユニット2種 、全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※YUNA 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



【特典情報】

◆ITZY STORE特典

・6形態セット購入特典:チケットケース&ステッカーセット

・1枚購入特典:B3ポスター(ソロ写真4種よりランダム1種)

◆タワーレコード特典

クリアトレカ(ソロ写真4種よりランダム1種)

◆HMV特典

クリアしおり(ソロ写真4種よりランダム1種)

◆楽天ブックス特典

アクリルキーホルダー(ソロ写真4種よりランダム1種)

◆セブンネットショッピング特典

L判フォトシート(ソロ写真4種よりランダム1種)

◆amazon.co.jp特典

メガジャケ

◆その他応援店特典

ポストカード

詳細はこちら



■ITZY 日本3rdシングル「Algorhythm」購入者対象リリースイベント



・シリアルコード3枚応募 メンバー全員サイン会

内容:メンバー全員サイン会(会場での撮影可)

各メンバーと順番にお話しながらサイン会にご参加いただくイベントになります。

また、サイン会待機中はお客様の座席からメンバーの写真および動画撮影が可能です。



・シリアルコード2枚応募 メンバー全員ハイタッチ会

内容:メンバー全員とのハイタッチ会

メンバー全員の前をお客様がお一人ずつ進んでいただき、メンバー全員とハイタッチしていただくイベントになります。



・シリアルコード1枚応募 メンバー全員のお見送り会

内容:メンバー全員のお見送り会

メンバーの前をお客様がお一人ずつ進んでいただき、お客様をメンバーがお見送りさせていただくイベントになります。



・MIDZY JAPAN限定「YEJI盤」「RYUJIN盤」「CHAERYEONG盤」「YUNA盤」封入シリアルコード1枚応募 ソロ2ショット撮影会

内容:メンバーとの2ショット撮影会

各メンバーとの2ショット撮影会です。お写真はチェキカメラで撮影し、その場でお渡しいたします。

※YEJI盤にはYEJIとの2ショット撮影会への応募用シリアル、RYUJIN盤にはRYUJINとの2ショット撮影会への応募用シリアル、、CHAERYEONG盤にはCHAERYEONGとの2ショット撮影会への応募用シリアル、YUNA盤にはYUNAとの2ショット撮影会への応募用シリアルが封入となります。



■関連リンク

「Algorhythm」特設サイト