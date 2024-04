ディズニーによる“超実写版”『ライオン・キング』(2019)の新作映画『ムファサ:ライオン・キング(原題:Mufasa: The Lion King)』よりファーストルックが公開された。

『ムファサ:ライオン・キング』は前作の前日譚という位置付けで製作されている。タイトルの通りシンバの父親・ムファサを主人公に、若き日のムファサや弟・スカーの成長に焦点を当てる物語になるという。

このたびのファーストルックは、米ディズニーの年次株主総会の場でリリースされたもの。若き頃のムファサと思われる子ライオンが遠くを見つめる姿が確認できる。

First look at ‘MUFASA THE LION KING’.



In theaters on December 20