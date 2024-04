注目度急上昇中！ 大阪から東京にやってきた「まぜそば」にノックアウト

グルメなあの人の“推し麺”とは? 今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・山本憲資さんが教えてくれた渋谷にある「soba MAREN」。東京に初進出した大阪の人気店が手がける“和食屋による極上まぜそば”とは?

〈これが推し麺!〉

ラーメン、そば、うどん、焼きそば、パスタ、ビーフン、冷麺など、日本人は麺類が大好き! そんな麺類の中から、「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。そのこだわりの材料や作り方、深い味わいの秘密に迫る。

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・山本憲資さんが教えてくれた渋谷にある「soba MAREN」。東京に初進出した大阪の人気店が手がける“和食屋による極上まぜそば”とは?

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

洗練された「まぜそば」をおしゃれな空間で食す

ミシュランで星を獲得する店も増え、ジャンクなファストフードから価値ある一つの料理へと地位を確立しつつある“ラーメン”。

ラーメン、つけ麺、油そばなど種類も多様でイタリアンやフレンチテイストのラーメンなども登場し、昨今ラーメンのグルメ化が激化している。そんな中、和食店が手がけるまぜそばが大阪から東京にやってきた。

今回の山本さんの“推し麺”は「まぜそば」だ

山本さん

大阪で人気のまぜそば屋が東京進出したと聞いて、行ってみました。「しょうゆまぜそば」を食べましたが、奇をてらうことなく上質な味わいで、満足度が高かったです。大阪発と言いつつ、むしろ東京っぽいなと思いました。

東京初出店は渋谷! 松涛文化村ストリート沿いに佇む小さな店

場所は松涛文化村ストリート沿い。和モダンな「まぜそば」ののれんが目印だ

2023年12月8日にオープンした「soba MAREN」。場所は渋谷駅から少し離れた、神泉駅にも近い松涛文化村ストリート沿い。裏手はクラブやライブハウスなどがある繁華街だが、店のある通りは松涛エリアに住む人たちの通り道でもあり落ち着いた雰囲気が広がる。

オーダーは入口横のタッチパネル式食券機で。キャッシュレス決済のみ

目黒や渋谷で物件を探していたが、渋谷でも若者が多いセンター街や駅前ではなく少し落ち着いたこのエリアを希望していたところ、オーナーがこの場所を気に入り出店を決めたのだとか。

コーヒースタンドのようなスタイリッシュな店内。箸やおしぼりはテーブルの引き出しに収納されていて、卓上もスッキリ

「男女問わず1人でも気軽に入れるように」と、店内は木目とコンクリートでまとめられた、スタイリッシュな雰囲気。店名をあしらったイラストやグラフィックアートも飾られていて、空間デザインへのこだわりをそこかしこに発見できる。

壁に飾られたポップなアートはオーナーがデザイン。こだわりが隅々に

和食料理人が作るラーメンが評判に

ここ渋谷店は大阪の人気ラーメン店「maren」の5店舗目となる新店で、初の東京進出店となる。大阪・都島駅にある本店は、元は創作和食屋だったが、コロナ禍でラーメン店に業態を変えて再出発。

これまでのラーメンの常識にとらわれない、和食の料理人が手がける和ベースのラーメンが評判になり、開業から約3年でラーメン、つけそばなど大阪市内に4店舗を展開するブランドに成長させた。

店長の有田 周平さん

厨房を仕切るのは、大阪勤務から東京店の店長に抜擢された有田周平さん。生粋のラーメン好きで、時間を見つけてはラーメンを食べ歩いている自他共に認める「ラーヲタ」だ。将来は独立を目指し、目下修業中とのこと。食べログにも多数のラーメン店をレビューしているそうなので、彼のレビューを参考にしている人も多いかも。

大阪の“和食屋による極上まぜそば”の作り方をご覧あれ

では、和食屋が手がけるまぜそばのこだわりをご紹介。

小麦ふすまを一緒に練り込んだ、栄養価の高い全粒粉麺を使用

まずは麺。大阪のツルミ製麺所で作られている特注の麺は、風味豊かな国産小麦「きたほなみ」に、食物繊維やビタミンB1、鉄分などを多く含む全粒粉をブレンド。温度・湿度を徹底管理しながら発酵を促すことで、うまみ・香り・コシを最大限に引き出している。

山本さん

歯ごたえもしっかりでおいしかったこちらの麺。調べたら国産小麦「きたほなみ」に全粒粉を加え、発酵させたものとのこと。

1人前は160g。太すぎない中太麺で、タレが絡みやすいように少しちぢれているのも特徴だ

麺は3分45分ゆで、コシのある食感に仕上げる

タレに使用する出汁は、丸鶏、鶏ガラ、豚骨などに香味野菜を加えて丁寧に炊いた鶏白湯。そこに、小豆島の杉桶仕込みの天然醤油をメインに4種の醤油をブレンドし、隠し味に牡蠣のエキスを加えた醤油ダレを合わせているのもポイント。奥深いうまみがありながらもあっさりとした味わいに仕立てている。

タレと麺をしっかりと混ぜ合わせる。この段階から、醤油ダレのいい香りに食欲が刺激される

角切りのチャーシューはジューシーであっさりとした甘さが特徴

そのチューシューをたっぷりのせ……

最後に卵黄をのせたら完成だ

この一皿で「まぜそば」のとりこに!

山本さんをうならせた「しょうゆまぜそば」がこちら!

しょうゆまぜそば(ミニ飯付き) 1,050円

麺が見えないくらいのたっぷりの具材。それぞれがきれいに仕切られ、色の配置もバランスよく、真ん中の卵黄の存在感が際立っている。

色鮮やかな卵黄は島根県の出雲卵。濃厚でうまみたっぷり

まずは具材を混ぜずにそのまま、タレが絡んだ麺だけを食べてみるのがおすすめ。

まずは麺を一口。麺とタレの風味をシンプルに堪能しよう

ズズッと一口すすると、醤油の上品な風味が口の中に広がり、濃厚なのに重くなく、スープやタレの何層ものうまみが一つに重なり奥深い味わいに思わず目を閉じる。もはや麺とタレだけでも成立するうまさだが、彩り豊かな具材と一緒にいただくとさらにおいしさが昇華する。

山本さん

隠し味に牡蠣が使われているという醤油だれ。麺にからみ、味わい深かったです。

具材を混ぜ合わせれば、うまみや香りが渾然一体となった極上のまぜそばが完成!

低温調理でしっとりと仕上げた豚チャーシューはタレが濃厚な分、脂の甘みはあえてあっさり仕立てに。玉ねぎ、穂先メンマなどの異なる食感が楽しく、卵黄と混ぜ合わせるとまろやかなうまみが全体を包みこむ。極上のタレをまとった、角のある麺のプツプツとした歯切れやかみ応えもよく、夢中になって食べ進めてしまう。

すべてのまぜそばにミニ飯が付くのもうれしく、余ったタレに絡めて別腹の〆を堪能すべし。

途中で卓上の「煮干し酢」などの調味料で味変するのもおすすめ。好みの味わいにカスタムできる

渋谷店限定のメニューも気になる!

渋谷店の限定メニュー「鴨まぜそば」も必食。

タレは「しょうゆまぜそば」と同じ醤油ダレをベースに、フォアグラ鶏油を合わせたタレを加えて芳醇な香りと深いうまみを引き出している。鴨肉の赤ワイン低温ローストや、林檎のレモンバターソテー、フォアグラなど具材にもこだわり抜いた至極の一杯だ。

究極の鴨まぜそば フォアグラ乗せ(ミニ飯付き) 1,500円

山本さん

今度はフォアグラ乗せの「鴨のまぜそば」にチャレンジしてみたいです。

「大阪で期間限定で出していた人気メニューを、さらに今回ブラッシュアップさせて特別な味わいに仕上げました。フォアグラの香りを移した別添えのバルサミコソースを、お好みで加えながら楽しんでください」(有田さん)

野生味あふれる濃厚なうまみの鴨肉がたっぷり4枚。リンゴやフォアグラのソテーが醤油ダレと相性抜群で、和とフレンチが融合したようなリッチな味わいを楽しめる

「究極の鴨まぜそば フォアグラ乗せ」は毎日14時から登場する、10食前後の限定品。ランチタイムを少しずらして贅沢な一杯をぜひ堪能して。

まぜそばと聞くとガツンとしたニンニクやオイリーなタレをイメージするが、「maren」はその塩梅が絶妙で食後も重たくなりすぎない。そのバランス感も和食屋らしい上品さ。大人好みの洗練された一杯を、ぜひ味わってみてほしい。

<店舗情報>◆soba MAREN 渋谷店住所 : 東京都渋谷区円山町10-16 SHIBUYA Limitedビル 1FTEL : 03-6809-0169

※価格はすべて税込。

撮影:長尾真志

取材、文:坂井あやの、食べログマガジン編集部

The post 注目度急上昇中! 大阪から東京にやってきた「まぜそば」にノックアウト first appeared on 食べログマガジン.