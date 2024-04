by 李 季霖2024年4月3日、台湾東部沖でマグニチュード7.2の地震が発生しました。土砂崩れが発生し、ビルが傾くなど台湾東部を中心に大きな被害が発生している中、台湾に拠点を置く半導体ファウンドリのTSMCも被害を受けていました。TSMC Evacuates Factory Areas After Taiwan Earthquake, Tsunami Warning - Bloomberg

#TSMC latest updates tonight: “Based on TSMC's rich experience and capability in earthquake response and disaster prevention, and regular safety drills to ensure full preparedness. Within just 10 hours after the earthquake on April 3rd, the recovery rate of wafer fab equipment… pic.twitter.com/4bVySgzoxs— Wen-Yee Lee 李玟儀 (@Wenyee_Lee) April 3, 2024

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-03/tsmc-evacuates-production-lines-after-major-taiwan-quakeTSMC resumes chip production following biggest earthquake in 25 years - incurred no damage to its critical tools | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmc-resumes-chip-production-following-biggest-earthquake-in-25-years-incurred-no-damage-to-its-critical-toolsTSMC “still assessing” chipmaking facilities after 7.4-magnitude quake hits Taiwan | Ars Technicahttps://arstechnica.com/information-technology/2024/04/tsmc-still-assessing-chipmaking-facilities-after-7-4-magnitude-quake-hits-taiwan/今回発生した地震はマグニチュード7.6を観測した1999年の921地震に次ぐ規模の大地震であり、地震発生後24時間以内に9人が亡くなり、1000人以上が負傷したと伝えられています。地震発生を受けてTSMCは製造業務を一時停止しましたが、いくつかの装置の損傷は確認したものの、重要な設備にはほぼ被害がなかったと報告しました。台北在住の半導体専門ジャーナリストであるウェン・イー・リー氏が共有したTSMCの声明では、「従業員の安全を確保するため、社内手順に従って避難を開始したが、現在、全員無事で仕事に戻り始めている。詳細はまだ確認されておらず、安全性を考慮し、台湾全土の製造現場で作業を中止して検査後に再開することを決定した」と述べられています。TSMCによると、新竹・龍潭・竹南など台湾北西部にある工場近辺で最大マグニチュード5を、台中および台南の工場近辺で最大マグニチュード4を観測したとのこと。TSMCは、AppleやNVIDIA、AMD、Intelといった多数のテクノロジー企業の半導体製造を請け負っている企業であり、仮に大きな被害を受けていれば各製品の製造が大幅に遅延していた可能性がありました。TSMCは「当社は地震対応と防災に関して豊富な経験と能力を有しており、万全の備えを確保するために定期的に安全訓練を実施しています。今回は地震発生からわずか10時間以内でウエハーハブの復旧率は70%を超え、新設ウエハーハブの復旧率は80%を超えました。一部の装置が損傷して生産ラインに影響が出ましたが、極端紫外線(EUV)リソグラフィー装置を含む主要な機械に損傷はありませんでした」と述べました。