韓国の5人組ガールズグループ・ITZYの日本3rdシングル「Algorhythm」(5月15日発売)の新ビジュアルとジャケット写真が4日、公開された。昨年10月にリリースした1stアルバム『RINGO』以来、約7ヶ月ぶりとなる日本オリジナル作品となる今作のタイトル『Algorhythm』は、「I’ll go with my rhythm」の造語。「型にはまるアルゴリズムは無視して、自分のリズムで自分らしく輝こう」とのメッセージが込められている。

今までの日本オリジナル曲にはないテイストで、メンバーの新たな姿が見られる今作は、初回限定盤、通常盤、ファンクラブ限定ソロ盤(YEJI盤、RYUJIN盤、CHAERYEONG盤、YUNA盤 ※LIAは活動休止中)の全6形態。購入者の応募抽選によるサイン会や2ショット会も行われる。ITZYは2月24日の韓国・ソウル公演を皮切りに、8月まで約半年をかけて世界28都市計32公演を行うワールドツアー『ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>』を開催中。日本では、シングル発売後の5月17〜19日に東京・国立代々木競技場第一体育館、22日に大阪・大阪城ホール公演が行われる。