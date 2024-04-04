4日午後0時16分頃、福島県沖を震源とするマグニチュード6.0の地震が発生し、岩手県、宮城県、福島県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

4日午後0時16分頃、岩手県、宮城県、福島県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は福島県沖(北緯37.7度、東経141.9度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は6.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】

◆岩手県

矢巾町



◆宮城県

登米市 大崎市 涌谷町 宮城美里町 名取市 角田市 亘理町 石巻市



◆福島県

田村市 福島伊達市 国見町 相馬市 福島広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 新地町



【震度3】

◆青森県

八戸市 六戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町 階上町



◆岩手県

盛岡市 八幡平市 滝沢市 岩手町 紫波町 宮古市 久慈市 山田町 普代村 野田村 大船渡市 陸前高田市 釜石市 住田町 大槌町 花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 金ケ崎町 平泉町



◆宮城県

気仙沼市 栗原市 色麻町 宮城加美町 南三陸町 白石市 岩沼市 蔵王町 大河原町 村田町 柴田町 宮城川崎町 丸森町 山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 塩竈市 東松島市 富谷市 松島町 七ヶ浜町 利府町 大和町 大郷町 大衡村 女川町



◆秋田県

井川町 横手市 大仙市



◆山形県

中山町 米沢市 山形川西町



◆福島県

福島市 郡山市 白河市 須賀川市 二本松市 本宮市 桑折町 川俣町 大玉村 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 小野町 いわき市 南相馬市 川内村 葛尾村 飯舘村 猪苗代町 会津美里町



◆茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 城里町 東海村 大子町 土浦市 石岡市 筑西市 桜川市



◆栃木県

大田原市 那須町 宇都宮市 真岡市 市貝町 芳賀町 高根沢町 栃木那珂川町



◆埼玉県

春日部市 宮代町



◆千葉県

印西市