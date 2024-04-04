4日午後0時16分頃、福島県沖を震源とするマグニチュード6.0の地震が発生し、岩手県、宮城県、福島県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

4日午後0時16分頃、岩手県、宮城県、福島県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は福島県沖(北緯37.7度、東経141.9度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は6.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆岩手県
矢巾町

◆宮城県
登米市　大崎市　涌谷町　宮城美里町　名取市　角田市　亘理町　石巻市

◆福島県
田村市　福島伊達市　国見町　相馬市　福島広野町　楢葉町　富岡町　大熊町　双葉町　浪江町　新地町

【震度3】
◆青森県
八戸市　六戸町　東北町　おいらせ町　五戸町　青森南部町　階上町

◆岩手県
盛岡市　八幡平市　滝沢市　岩手町　紫波町　宮古市　久慈市　山田町　普代村　野田村　大船渡市　陸前高田市　釜石市　住田町　大槌町　花巻市　北上市　遠野市　一関市　奥州市　金ケ崎町　平泉町

◆宮城県
気仙沼市　栗原市　色麻町　宮城加美町　南三陸町　白石市　岩沼市　蔵王町　大河原町　村田町　柴田町　宮城川崎町　丸森町　山元町　仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区　仙台太白区　仙台泉区　塩竈市　東松島市　富谷市　松島町　七ヶ浜町　利府町　大和町　大郷町　大衡村　女川町

◆秋田県
井川町　横手市　大仙市

◆山形県
中山町　米沢市　山形川西町

◆福島県
福島市　郡山市　白河市　須賀川市　二本松市　本宮市　桑折町　川俣町　大玉村　鏡石町　天栄村　西郷村　泉崎村　中島村　矢吹町　棚倉町　石川町　玉川村　平田村　浅川町　古殿町　小野町　いわき市　南相馬市　川内村　葛尾村　飯舘村　猪苗代町　会津美里町

◆茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市　高萩市　北茨城市　笠間市　常陸大宮市　那珂市　小美玉市　茨城町　城里町　東海村　大子町　土浦市　石岡市　筑西市　桜川市

◆栃木県
大田原市　那須町　宇都宮市　真岡市　市貝町　芳賀町　高根沢町　栃木那珂川町

◆埼玉県
春日部市　宮代町

◆千葉県
印西市