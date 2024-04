スプリングボードが運営する、産まれたてのブランドばかりを集めた、今までにない購入体験を得るファッションオンラインストア「FLOOR 3.1」は、今回オンラインストアから飛び出して、2024年4月4日(木)から4月7日(日)までの期間限定でポップアップストアを表参道にて開催します。

秋冬シーズンの新作予約販売を中心に、各ブランドの意欲作を取り揃えています。

「FLOOR 3.1 2024 AW EXHIBITION」ポップアップストア in 表参道

FLOOR 3.1は、まだ産まれたての新しいブランドばかりを集めたオンラインストアです。

会社で経験を積みひとり自宅で作品を作り続けるデザイナー、学校を卒業してすぐ自らのブランドをプロデュースして活動するデザイナー、さまざまな若い感性がここにあります。

共通するのは常識にとらわれない新しい提案。

ファストファッションでもハイブランドでもない、これからの日本のファッション、瑞々しい感性がここにあります。

“FLOOR 3.1 2024 AW EXHIBITION”ではAW新作の発表、受注をはじめ、即売品やFLOOR 3.1オリジナル商品も用意。

新しいアイテムからブランド、そして新しい提案に出会えるポップアップストアです。

だれでも来場、購入でき、実際に手にとって確かめ、作り手のデザイナーと直接対話できる機会もあります。

また、好評な特別企画「33k UNDER」(33k=33,000円)お求めやすいアイテムを取り揃えて、期間を延長して販売します。

今回の“FLOOR 3.1 2024 AW EXHIBITION”でも特設コーナーを設け展示、即売します。

展示会概要

店舗名 : FLOOR 3.1 2024 AW EXHIBITION

所在地 : 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-14-15

※所在地(MAPリンク)詳細などHPを確認ください。

実施期間: 2024年4月4日(木)・4月5日(金)・4月6日(土)・4月7日(日)

営業時間: 11:00-19:00 (4月7日(日)-18:30)

服を、見て対話して試着などで確かめて購入する、オンラインストアなのに実際にお店で購入体験ができるようなショップです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新進気鋭7ブランドが送る秋冬シーズンウェアをラインナップ!「FLOOR 3.1 2024 AW EXHIBITION」ポップアップストア in 表参道 appeared first on Dtimes.