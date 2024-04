PS5／PS4版「UFOロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも」アクション満載のゲームプレイ紹介トレーラー公開!!【4/18発売】

3gooから、「UFOロボ グレンダイザー」を完全ゲーム化した「UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも」の最新トレーラーが本日2024年4月4日に公開された。

PlayStation5、PlayStation4で2024年4月18日に発売予定の「UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも」は、EndroadとMicroids Studio Parisが開発し、世界中で熱狂的人気を誇るマジンガーシリーズ第三作目の「UFOロボ グレンダイザー」を完全ゲーム化した作品。原作者・永井豪の特別インタビューを収録した初回限定版コレクターズエディションも同時発売予定となっており、現在、全国のゲームソフト販売店、オンラインストアにて予約受付中だ。

⇒「UFO ロボ グレンダイザー」がゲーム化!ファン垂涎の限定コレクターズエディションも



本日、その「UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも」の最新トレーラーが公開された。

最新のゲームプレイ紹介トレーラーでは、宇門大介がグレンダイザーに乗りこみ敵とバトルを繰り広げる様子を紹介。スペイザーモードでのシューティング、ベガ星連合軍、そして円盤獣ガメガメとの大迫力のゲームプレイを体験することができるので、ぜひチェックしてほしい。

PlayStation Store デジタル版プレオーダー

【「UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも」 ゲームプレイ紹介トレーラー】

【原作者・永井豪の特別インタビューも掲載! 初回限定版コレクターズエディションをGET!】

初回限定生産のコレクターズエディションに同梱される120ページのアートブックには、永井豪さんのグレンダイザー特別インタビューが掲載される。さらに、ゲームの設定資料に加え、当時の東映動画の貴重なアニメ設定資料も収録。ここでしか手に入らないファン必携のエディションとなっている。



<同梱物>

・通常版パッケージソフト

・アートブック(120ページ)

・ピンズ 2種

・キーホルダー

・オリジナルサウンドトラックCD

・ポストカード 4種

【「UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも」紹介】

世界中で熱狂的人気を誇る永井豪原作のロボットアニメ「UFOロボ グレンダイザー」を原作としたアクションアドベンチャーゲームです。宇門大介とグレンダイザーになりきって冒険出かけ、勇気と反逆、そしてセンセーショナルなバトルに満ちた、刺激的な世界に飛び込もう。原作の世界観が3Dで忠実に再現されており、日本語フルボイスで楽しめる。

【タイトル情報】

「UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも」

発売日:2024年4月18日価格:通常版(パッケージ版およびダウンロード版):5,800円(税込:6,380円)初回限定版コレクターズエディション(パッケージ版):7,980円(税込:8,778円)対応機種:PlayStation5、PlayStation4ジャンル:アクションアドベンチャーCERO:A(全年齢対象)対応言語(字幕):日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、中国語簡体字、中国語繁体字、ポーランド語、ロシア語、オランダ語、ポルトガル語(ブラジル)、韓国語、アラビア語対応言語(音声):日本語、英語、フランス語、イタリア語、アラビア語プレイ人数:1人発売元:株式会社3goo製品紹介ページ:https://3goo.co.jp/product/grendizer/



(C)Go Nagai/Dynamic Planning (C)Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

UFO ROBOT GRENDIZER - THE FEAST OF THE WOLVES.

Developed by Endroad. Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris.

Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.