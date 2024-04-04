¿·¶Ì¤Í¤®¤ò¡Ö´Ý¤´¤È¿æ¤¯¡×¤À¤È¡ª¡©¥ß¥Ä¥«¥ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÊÃ±¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡×¤ËÃíÌÜ¡¡¡ÖÌµ¸Â¤Ë¿©¤¦¡¢¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¤ä¡Ä¡×
½Õ¤¬½Ü¤Î¡Ö¿·¶Ì¤Í¤®¡×¡£¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤¤¿¤áÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤È´ÅÌ£¤¬Áý¤·¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦É÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ß¥Ä¥«¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ö´Ý¤´¤È¿·¶Ì¤Í¤®¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¥ß¥Ä¥«¥ó¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@mizkan_official¡Ë¤Ç¡¢¿·¶Ì¤Í¤®¤ò»È¤Ã¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¶Ì¤Í¤®¤ò´Ý¤´¤È¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¢¤È¤Ï¿æ¤¯¤À¤±¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤Ç¡¢¿·¶Ì¤Í¤®¤Î´ÅÌ£¤¬Á´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ëÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ºî¤êÊý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Ý¤´¤È¿·¶Ì¤Í¤®¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡Û
¢¦ºàÎÁ¡Ê3¿ÍÊ¬¡Ë
ÊÆ¡§2¹ç
¿·¤¿¤Þ¤Í¤® ¡§1¸Ä
¥Ù¡¼¥³¥ó¡§2Ëç
¤Ä¤æ¡Ê2ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡§100ml
¥Ð¥¿¡¼¡§10g
ÁÆÈÔ¤¹õ¸ÕÜ¥¡§Å¬ÎÌ
¢¦¼ê½ç
¡¡¡¶Ì¤Í¤®¤Ï6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢ ¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ë
¢¡¡ÊÆ¤ÏÀö¤Ã¤Æ¿åÀÚ¤ê¤ò¤·¤Æ¤«¤é¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ä¤æ¤ò²Ã¤¨¤Æ2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤ë
£¡¡¢¤Ë¶Ì¤Í¤®¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¤Î¤»¤Æ¿æ¤¯
¤¡¡¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤ë
¥¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆÈÔ¤¹õ¸ÕÜ¥¤ò¤Õ¤Ã¤Æ´°À®
Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌµ¸Â¤Ë¿©¤¦¡¢¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¤ä¡Ä¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Öºî¤ê¤Þ¤·¤¿!ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á¡×¤È¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¶Ì¤Í¤®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¡Ö´Ý¤´¤È¿·¶Ì¤Í¤®¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥ß¥Ä¥«¥ó¸ø¼°X¡¿´Ý¤´¤È¿·¶Ì¤Í¤®¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ