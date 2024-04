防水性と防塵性を備えた全天候型バッテリー！BLUETTI「大容量ポータブル電源AC240」

グリーンエネルギー貯蔵ソリューションのリーディングプロバイダーである「BLUETTI」は、2024年4月2日午前11時に新製品「BLUETTI AC240」を日本市場に導入し、早割セールを開始しました。

「AC240」は、IP65の防水性と防塵性を備え、どんな天候でも信頼性の高いパフォーマンスを発揮する、アウトドア愛好家のための電源ソリューションです。

BLUETTI「大容量ポータブル電源AC240」

BLUETTI新作 AC240&B210

「家電大賞2023〜2024」アウトドア・防災家電部門銀賞を受賞したAC60と同様に、AC240もIP65の防水・防塵機能を備えています。

過酷な環境にも耐えられるよう設計されたBLUETTI AC240は、防塵だけではなく低圧噴流にも耐えることができます。

このIP65保護により、ビーチキャンプ、陸路や海でのアウトドア中も、電力が中断されることなく確保できます。

AC240の耐久力は、独立したエアダクトや密閉されたコンパートメントなど、BLUETTIの先進的な設計で実現しました。

あらゆる冒険に対応する多彩な能力

優れた2,000W出力と1,536Wh LFPバッテリーを備えたAC240は、さまざまなアウトドア活動に多彩な電源ソリューションを提供します。

航海中でも、電力のない場所での生活でも、AC240は冷蔵庫、エアコン、コーヒーメーカーなどの必要不可欠な電化製品に電力を供給することができます。

1,200Wのソーラー充電機能と複数の出力を組み合わせることで、RVまたは船の電源システムへのシームレスな統合が可能になり、電力自立したアウトドアを実現します。

防災バックアップ電源

台風などの天候による停電が発生した場合、AC240は信頼性の高いバックアップ電源として機能します。

BLUETTIのB210バッテリーパックを使用することで最大10,136Whまでバッテリー容量を拡張でき、緊急時でも電力の供給が途切れることはありません。

超高速UPS機能で、停電後15ミリ秒以内に重要な機器に電力を供給できるのは大きな安心となります。

耐久性に優れたインテリジェントな電源ソリューション

AC240は、長寿命で信頼性の高いLFPバッテリーと、BLUETOPUS AI-BMSを搭載したバッテリー管理システムを備えており、約10年にわたって最適なパフォーマンスを提供します。

アプリ制御によるサポートと6年間の保証により、AC240は今後何年にもわたって信頼できるサービスが保証されます。

販売状況と価格

「BLUETTI AC240」は、4月2日11時から4月15日まで、BLUETTI各オンラインショップにて、早期特別価格で販売しています。

さらに「5,000円割引」にて購入できる特別なクーポンコードを配布します。

