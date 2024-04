スポンサー契約で地域スポーツを振興・活性化！コミー スポーツクライミング・本間大晴選手とスポンサー契約を締結

安全確認や衝突防止のためのミラーを製造販売する「コミー」は、埼玉県川口市出身のスポーツクライミング 本間大晴選手とスポンサー契約を締結しました。

コミー スポーツクライミング・本間大晴選手とスポンサー契約を締結

代表取締役社長の小宮山哲氏と本間大晴選手

コミーに来社した時の様子

スポーツクライミング 本間大晴選手 プロフィール

生年月日:1999年10月1日

身長 :180cm

体重 :70kg

出身地 :埼玉県川口市

本間大晴選手は8歳でクライミングを始め、2023年のIFSCクライミング・ワールドカップ[リード競技]では年間総合ランキング3位という成績をおさめ、2024年スポーツクライミング国際競技大会[リード競技]派遣選手に決定しました。

■主な戦績

2023年7月14日「IFSCクライミング・ワールドカップ ブリアンソン リード」2位

2023年9月22日「IFSCクライミング・ワールドカップ 呉江 リード」3位

2022年6月30日「IFSC クライミング・ワールドカップ ヴィラール リード」優勝

同社は、努力を重ね挑戦し続ける本間大晴選手を支援していくとともに、地元の若手アスリートの応援を通じて、地域スポーツの振興や地域の活性化に取り組むとのことです。

