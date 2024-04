9割がランチで許せる距離は徒歩5分と回答！Msta「飲食店の出店計画に役立つランチに関するアンケート調査」

Mstaは、飲食店の出店を検討する経営者の方向けに、ランチに関するアンケート調査を実施しました。

「ランチで許容できる徒歩距離」や「ランチの再訪頻度」について調査した、出店するテナント探しの参考に活用できるアンケート結果を紹介します。

Msta「飲食店の出店計画に役立つランチに関するアンケート調査」

調査期間:2023年12月

調査方法:アンケート調査

サンプル数:N=300ユーザー

対象:20代〜60代の全国の男女

出典:SEOならMsta_ランチに関するアンケート

https://msta.co.jp/media/survey-lunch/

株式会社Mstaでは、マーケティングに役立つ情報を多く調査・分析しています。

また、SEOコンサルティング事業を主業務として取り扱っています。

そんな「Msta」が、飲食店の出店を検討する経営者の方向けに、ランチに関するアンケート調査を実施。

「ランチで許容できる徒歩距離」や「ランチの再訪頻度」について調査したアンケートの内容を紹介していきます。

オフィスからランチに行くのに徒歩5分以内を許せるユーザーは91%!

オフィスからユーザーが許容できる徒歩距離とランチ営業の飲食店との関係は上記のようになりました。

投票が多いのは「徒歩5分以内を希望するユーザー32%」と「徒歩10分以内を希望するユーザー37%」となっています。

そのため、累計グラフで見ると、オフィスから徒歩5分以内に出店すれば91%のユーザーを対象にすることができ、10分以内に出店すれば46%のユーザーを対象にすることができます!

オフィス街に出店する際は、オフィスから徒歩5分以内のテナントに出店すると、ランチに来てくれる対象者が増えるというのがデータから見て取れます。

ランチの再訪頻度は2週間以内が最多の63%!

ランチで同じ飲食店に再度訪れるユーザーは、2週間以内が63%、1ヶ月以内が16%、2ヶ月以内が7%の結果となりました。

多くの方が、2週間以内に同じ飲食店に訪れるようです。

同じ方が2週間以内に再訪したくなるような味・空間の飲食店作りが重要です。

ランチで使用する金額は

次に、ランチで使用する金額についてです。

最も投票の多い金額帯は700円でした。

それぞれ細かく確認すると、飲食店が1,000円以内、コンビニ・社食は700円以内、自炊・手作り弁当が300円以内が最も多い金額帯となりました。

ランチの時間帯は12時が64%

最後に、ランチの時間帯についてです。

やはり、ランチの時間帯は12:00が最も多く64%、次いで13:00が22%となりました。

また、14:00が8%、11:00が4%となっています。

少なくとも12時と13時はランチ営業を行いつつ、できる限り11時と14時にもランチ営業をしておきたいところです。

