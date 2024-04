(MCU)のリブート版『ファンタスティック・フォー』で、コミックの人気キャラクターであるシルバーサーファーを気鋭のジュリア・ガーナーが演じることがわかった。米が報じた。

全身がメタリックシルバーのシルバーサーファーは、マーベル・ユニバース屈指の力を持つキャラクター。宇宙の放浪者であり、パワー・コズミックと呼ばれる宇宙の根源的な力を利用できるキャラクターだ。その怪力とスピードは無限であり、宇宙の守護者、監視者として活動している。

シルバーサーファーは2007年の映画『ファンタスティック・フォー:銀河の危機』ではヴィランとして登場。ダグ・ジョーンズが演じ、ローレンス・フィッシュバーンが声を務めた。

(C)2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

これを演じるジュリア・ガーナーは、1994年生まれの若手。『ウォールフラワー』(2012)『シン・シティ 復讐の女神』(2014)で端役を務め、ドラマ「オザークへようこそ」(2017-2022)ルース役で注目を集めた。『アシスタント』(2019)では主演を務めている。

コミックのシルバーサーファーは、主にノリン・ラッドとの本名で知られているが、本作でガーナーが演じるのはシャラ=バルという名のバージョン。ノリン・ラッドの恋人で、ギャラクタスからシルバーサーファー同等の力を与えられた女性だ。

© 2024 20th Century Studios / © and 2024 MARVEL.

MCU版『ファンタスティック・フォー』は、2025年7月25日US公開予定の注目企画。ミスター・ファンタスティック/リード・リチャーズ役をペドロ・パスカル、インビジブル・ウーマン/スー・ストーム役をヴァネッサ・カービー、ヒューマン・トーチ/ジョニー・ストーム役をジョセフ・クイン、ザ・シング/ベン・グリム役をエボン・モス=バクラックが演じる。監督は「ワンダヴィジョン」(2021)のマット・シャクマンだ。

Source:

ファンタスティック・フォー:銀河の危機ブルーレイ発売中\1,905+税20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン(C)2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. The post first appeared on .