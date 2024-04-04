Êñ¤ó¤À¡Ö·Ü¶»Æù¡×¤ò5Ê¬¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¡ª¡Ö¶»ÆùÁ´Éô¤³¤ì¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡Ä¡×¤È¥¯¥ì¥Ï¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë°ìÉÊ
¥¯¥ì¥Ï¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥¥Á¥ó¥È¤µ¤ó¡÷³Ú¤¦¤Þ¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡Ê@krewrap_kureha¡Ë¡×¤¬·Ü¶»Æù¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¡¢2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Î¾å¤Ë·Ü¶»Æù¤È¤Í¤®±ö¤À¤ì¤ò¤Î¤»¤ÆÊñ¤ß¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¤½¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û·Ü¶»Æù¤Ë¤Í¤®±ö¤À¤ì¤ò¤Î¤»¤ÆÊñ¤ó¤Ç¥Á¥ó¡ª¡Ä¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Åê¹ÆÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶»ÆùÁ´Éô¤³¤ì¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡£¤³¤Î´ÊÃ±¤µ¤Ç¤³¤ÎÌ£¤ÏºÇ¹â¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£·Ü¥¬¥é¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¿ÝÆþ¤ì¤¿Ì£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£
Êñ¤ó¤À·Ü¶»Æù¤ò5Ê¬¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¡ª
¢¦ºàÎÁ(1¿ÍÊ¬)
¡¦·Ü¶»Æù¡Ä¾®1Ëç(Ìó200g)
¡¦Ä¹¤Í¤®¡Ä5cm
¡¦±ö¸ÕÜ¥¡ÄÅ¬ÎÌ
A ¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
A ·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
A ¤ª¤í¤·¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
A ¿Ý¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¦¥ì¥â¥ó¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç
¢¦ºî¤êÊý
¡¡¡Ä¹¤Í¤®¤òÁÆ¤á¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡ÂÑÇ®»®¤Î¾å¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¯¡£
£¡¡¤½¤Î¾å¤Ë·Ü¶»Æù¤ò¤Î¤»¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁ´ÂÎ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¡¢·Ú¤¯±ö¸ÕÜ¥¤ò¤Õ¤ë¡£
¤¡¡Ä¹¤Í¤®¤ÈA¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤Æ·Ü¶»Æù¤Ë¤«¤±¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ç¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤à¡£
¥¡¡500W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç5Ê¬Äø²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¦¡¡²ÃÇ®¸å¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥ì¥â¥ó¤òÅº¤¨¤¿¤é´°À®¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢º£ÅÙºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»éËÃ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö·Ü¶»Æù¡×¡£Â¾¤ÎÉô°Ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿©Âî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê·Ü¶»Æù¤Ç´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ª¤«¤º¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¥¯¥ì¥Ï¸ø¼°X¡Ö¥¥Á¥ó¥È¤µ¤ó¡÷³Ú¤¦¤Þ¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡×¡¿·Ü¶»Æù¤òÇ¬±ö¤À¤ì¤Î¤»¤ÆÊñ¤ó¤Ç¥Á¥ó¡ª
¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¿·ÜÉô°Ì¿Þ´Õ