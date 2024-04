マクドナルド×TOYOTA GAZOO Racing×トミカ、子どもたちの夢に寄り添い・応援する3社がハッピーセット®「トミカ」コラボレーション特別企画が始動!

ハッピーセット「トミカ」コラボレーション特別企画

マクドナルド、TOYOTA GAZOO Racing、タカラトミーは、2024年4月12日(金)より販売するハッピーセット「トミカ」の登場を記念し、2024年4月4日(木)から3社のコラボレーションによるハッピーセット「トミカ」の特別企画が始動します。

2024年はハッピーセットに「トミカ」が初登場してから10周年、アニバーサリーイヤーを盛り上げてくれます☆

今回の特別企画は、“マクドナルドらしいFUNをお届けすること”および”子どもたちの成長と発達をサポートし、家族の幸せを支えること”というマクドナルドの理念に、“クルマの持つ「夢」や「感動」をお客様にもたらしたい”、“次の100年も、クルマが、子どもたちの心をときめかせる存在であり続けたい”と考えるTGR、トミカを通し“子どもたちの創造力を育み、社会のしくみを学びながら、親子の絆を深めて欲しい”と考えているタカラトミーが賛同し、3社による“子どもたちの夢を応援したい”という共通の想いのもと実現しました。

特別動画「DRIFT Twins」

4月12日(金)のハッピーセット「トミカ」の発売に先立ち、4月4日(木)からプロジェクト第一弾として、ハッピーセットオリジナルの「トヨタGRカローラ」を子どもがイマジネーションの世界で遊ぶ様子を描いた特別動画「DRIFT Twins」を公開します。

ハッピーセットオリジナルの「トヨタGRカローラ」が、もしも本当に実在していたらと思い浮かべ、イマジネーションの世界でハッピーセット「トミカ」で遊ぶ子どもの様子が描かれています。

動画内では、

TOYOTA GAZOO Racing World Rally TeamからWRC(FIA世界ラリー選手権)に参戦中、史上最年少でドライバーズタイトルを獲得、さらに連覇も果たしたカッレ・ロバンペラ選手と、

16歳でD1グランプリおよびフォーミュラドリフトに当時最年少出場を果たし、現在も国内外のドリフト界を牽引しているケングシ選手が、今回のコラボレーションのために作られた特別な車両に乗り込み、息のあったドリフトを披露しています。

子どものアクションと合わせた巧みなドリフト技を披露!

ハッピーセット「トミカ」で遊ぶ際のワクワク感や頭の中で自由に広がる遊びを通じて子どもの「ハッピー」を表現しています。

マクドナルド晴海通り豊洲店

4月4日(木)から4月18日(木)までの間、マクドナルド晴海通り豊洲店(東京都江東区豊洲4-1-18)にて、マクドナルド、TGR、タカラトミーの3社コラボ仕様のフラッグシップ店舗として様々な施策を実施します。

店舗では、ハッピーセットオリジナルの金色に輝く「トヨタGRカローラ」・「トヨタGR86」の実車を4月4日(木)から4月14日(日)まで展示します。

(※4月7日(日)は、「トヨタGR86」のみの展示となります)

「トヨタGRカローラ」「トヨタGR86」の実車の展示

実施期間:2024年4月4日(木)〜4月14日(日)

展示時間:10:00〜18:00※4月4日(木)は14:00〜

備考:4月7日(日)は、「トヨタGR86」のみの展示となります。「トヨタGRカローラ」の展示はございません。

ハッピーセット購入者限定抽選会

実施期間:2024年4月4日(木)〜4月7日(日)※数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

実施時間:10:00〜18:00※4月4日(木)は14:00〜

参加方法:

ハッピーセットを店頭カウンターで購入した方限定で、マクドナルド・TGR・タカラトミーの3社の景品が当たる抽選券を、ハッピーセット1つのご購入につき1枚プレゼントいたします。

※モバイルオーダーやタッチパネル(セルフオーダーキオスク)、各種デリバリーを通じてのご注文には抽選券はつきませんのでご了承ください。

景品:トミカ、ぬいぐるみ、クリアファイル、マグネット、ハンドタオル、ステッカーなど

「自分だけの夢のクルマを描こう!」ぬり絵のご提供

実施期間:2024年4月4日(木)〜4月18日(木)

実施時間:10:00〜18:00※4月4日(木)は14:00〜

内容:お子様が自由にぬり絵をお楽しみいただけるよう、「DRIFTTwins」のオリジナルデザインのぬり絵を提供します。

自分だけの夢のクルマを表現して、お楽しみください。

参加方法:ご来店されたお子様皆さまが楽しめます。

TGRオリジナルコラボステッカーの配布

実施期間:2024年4月4日(木)〜4月18日(木)

配布概要:ご来店されたお客様皆さまへの配布。

※おひとり様1枚まで。数量に限りがございますのでなくなり次第終了いたします。

ハッピーセット「トミカ」アーカイブ展示

実施期間:2024年4月4日(木)〜4月14日(日)

展示時間:6:00〜23:00※4月4日(木)は12:00〜

2023年までに提供されてきたハッピーセット「トミカ」全85種類のアーカイブを展示。

サイネージやフラッグ、ステッカーを用いた店内装飾も実施されます。

トミカ博inOSAKA~たのしさいっぱい!トミカワールド~

4月26日(金)〜5月6日(月・祝)より大阪南港ATCホールで開催される「トミカ博inOSAKA〜たのしさいっぱい!トミカワールド〜」にてハッピーセットオリジナル「トヨタGR86」の実車の展示を行います。

メディア発表会

開催日:2024年4月4日(木)

場所:マクドナルド 晴海通り豊洲店(東京都江東区豊洲4丁目1−18)

ハッピーセット「トミカ」コラボレーション特別企画のメディア発表会を実施。

日本マクドナルド マーケティング本部 部長 西脇大樹さん。

GAZOO Racing Company プレジデント 高橋智也さん。

タカラトミートミカ事業部 部長 流石正さん

がトークセッションを実施。

さらに

カッレ・ロバンペラ選手とケングシ選手も登壇し、トヨタ GRカローラ・トヨタ GR86の実車アンベールが実施されました。

オリジナルデザインのトヨタ GRカローラも!マクドナルド ハッピーセット「トミカ」 オリジナルデザインのトヨタ GRカローラも!マクドナルド ハッピーセット「トミカ」 続きを見る

3社の思いが詰まった特別企画。

マクドナルド、ハッピーセットは2024年4月12日(金)より販売です。

©TOMY「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

