東京ディズニーリゾート・グッドネイバーホテル「ヒルトン東京お台場」のBBQテラス「アブレイズ」が、例年よりもひと足早く2024年4月5日(金)よりオープン!

東京湾に面した開放的なオープンテラスで、レインボーブリッジや東京タワーなどパノラミックな景色を望みながら楽しめる毎年大人気のBBQテラスです。

春の訪れに合せてオープンしたBBQテラスでは、シェフによるグリルサービスや肉の食べ放題プレートが新たに登場します☆

ヒルトン東京お台場 BBQテラス「アブレイズ」

期間:2024年4月5日(金)〜10月27日(日)

時間:

<4〜7月、9・10月>

・ランチ(土・日・祝日開催)12:00〜14:00 / 12:30〜14:30 / 13:00〜15:00(120分制)

・ディナー(金・土・日・祝日開催)17:00〜19:00 / 17:30〜19:30 / 18:00〜20:00(120分制)

<8月> ※ディナーのみ営業

・平日 17:00〜19:00 / 17:30〜19:30 / 18:00〜20:00

・土・日・祝日・お盆期間 16:00〜18:00 / 17:00〜19:00 / 17:30〜19:30 / 18:00〜20:00

メニュー(料金には税金・サービス料が含まれています):

MEAT LOVER PLAN:1名 10,000円 ※1日10組限定ミックスグリーンサラダ、シーフードプラッター(有頭海老、イカ、帆立貝)、国産牛サーロイン50g、葡萄牛サーロイン80g(食べ放題)、国産牛モモ肉60g(食べ放題)、ビッグソーセージ(食べ放題)、シェフ特製エンチラーダ、焼き野菜(ジャンボ椎茸、ポテト、パプリカ、コーン)、ワッフルとバニラアイス いちごソーストマホークプレート:2名 14,800円BBQトマホークステーキ(約1kg)、ビッグソーセージ、焼き野菜(ジャンボ椎茸、ポテト、パプリカ、コーン)ランチセット:1名 6,500円ミックスグリーンサラダ、シーフードプラッター(有頭海老、イカ、帆立貝)、葡萄牛サーロイン150g、鶏モモ肉のケイジャンマリネ、ビッグソーセージ、焼き野菜(ジャンボ椎茸、ポテト、パプリカ、コーン)、ワッフルとバニラアイス いちごソーススタンダードセット:1名 8,800円ミックスグリーンサラダ、シーフードプラッター(有頭海老、イカ、帆立貝)、国産牛サーロイン50g、葡萄牛サーロイン50g、国産牛モモ肉30g、ビッグソーセージ、シェフ特製エンチラーダ、焼き野菜(ジャンボ椎茸、ポテト、パプリカ、コーン)、ワッフルとバニラアイス いちごソース

ソースとコンディメント:バジルソース、トマトサルサ、コチュジャンソース、アリッサアイオリ

ドリンク:グァバジュース、マンゴージュース、カルピス、コカ・コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース、ウーロン茶、緑茶

※ソフトドリンクはフリーフロー(ランチセットは除外)

問合せ・予約:TEL 03-5500-5580(レストラン総合案内)10:00〜20:00

東京ディズニーリゾート・グッドネイバーホテル「ヒルトン東京お台場」のBBQテラス「アブレイズ」が、春の訪れに合わせて例年よりもひと足早い2024年4月5日にオープン。

東京湾に面した開放的なオープンテラスで、レインボーブリッジや東京タワーなどパノラミックな景色を望みながら楽しめる毎年人気のBBQテラスです。

手ぶらでラグジュアリーなBBQ体験ができるコースが用意されているので、東京湾の景色を望みながらBBQを楽しめます。

2024年のおすすめは国産牛モモ肉と葡萄牛サーロイン、ビッグソーセージを好きなだけ楽しめる「MEAT LOVER PLAN」

有頭海老やイカ、帆立貝が盛りつけられたシーフードプラッター、ビッグソーセージにシェフ特製のエンチラーダなどもセットになった大満足間違いなしのプランです!

そのほか、圧倒的な存在感とそのボリュームで人気が高い約1kgのトマホークステーキが付いたコースも。

肉汁たっぷりのジューシーなステーキを、好みの焼き加減に仕上げて堪能できます☆

味付けには塩・胡椒に加え、バジルやサルサ、コチュジャンなど肉の旨味を最大限に引き出す4種類のソースを用意。

さらに、すべてのコースに8種類のソフトドリンクのフリーフローがセットされているのも魅力です。

また、焼く工程はプロにまかせたいなら、ホテルシェフによるグリルサービスも利用可能。

気がおけない仲間との時間を楽しみながら、最適な焼き加減に仕上げられたお肉がテーブルまで運ばれます!

心地よい潮風を感じながら、とっておきのリゾート気分が味わえる、ヒルトン東京お台場だけのBBQ体験が楽しめるスポットです。

手ぶらでラグジュアリーなBBQ体験ができるコースに、シェフのグリルサービスも登場。

ヒルトン東京お台場のBBQテラス「アブレイズ」は、2024年4月5日〜10月27日までの期間で開催です☆

