テレビ朝日とABEMAで新番組『フリースタイル日本統一 関東死闘編』が9日深夜より放送・配信されることが4日までに決定した。同番組は、呂布カルマ率いる“チーム東海”の優勝で幕を閉じた『フリースタイル日本統一』の新シーズンとして送るMCバトル番組。番組MCには、番組をオーガナイズするZeebra、青山テルマ、関口メンディー、審査員にはいとうせいこう、LiLy、KEN THE 390、Kダブシャインに加え、新たにDJ KEN-BOが参加する。

『関東死闘編』と題した新シーズンでは、東京、神奈川、埼玉、栃木の4チームが参戦。地元を背負った4人1組のラッパーたち全4チームが、“関東No.1”を目指し、総当たり戦のフリースタイルバトルを繰り広げる。“関東No.1”の称号をかけて名乗りを上げたのは、ラッパ我リヤのMr.Q、黄猿、RunLine、sosumeからなる“チーム東京”、ICE BAHNのFORK、句潤、SHEEF THE 3RD、Donatelloからなる“チーム神奈川”、崇勲、TENGG、K'iLL、K-rushからなる“チーム埼玉”、そして、DOTAMA、MAKA、Joker clown、Metal忍者からなる“チーム栃木”の4チーム。前シーズンでも鎬をけずったFORKや崇勲、DOTAMAらが再び参戦するほか、注目の実力派ラッパーたちが集結する。果たして、最も多く戦いに勝利し、“関東No.1”の称号を手にするのは一体どのチームなのかプライドと地元を背負ったラッパーたちの熾烈なMCバトルに注目だ。テレビ朝日は毎週火曜日深夜1時26分からで、初回放送は9日。ABEMAの初回配信日は9日深夜2時5分から。■出演者【MC】Zeebra青山テルマ関口メンディー(EXILE/GENERATIONS)【審査員】いとうせいこうLiLyKEN THE 390KダブシャインDJ KEN-BO【出場チーム】チーム東京:Mr.Q(ラッパ我リヤ)、黄猿、RunLine、sosumeチーム神奈川:FORK(ICE BAHN)、句潤、SHEEF THE 3RD、Donatelloチーム埼玉:崇勲、TENGG、K'iLL、K-rushチーム栃木:DOTAMA、MAKA、Joker clown、Metal忍者