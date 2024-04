SHAKAさん、よしなまさん、ドンピシャさんら超豪華な16名の出演者が最強ストリーマーの座をかけて戦う「ストリートファイター6」の公式大会「RAGE STREET FIGHTER」が2024年3月24日、有明GYM-EXにて開催された。

【写真】長丁場のトーナメントを制し、優勝を決めたたいじさん

ダブルエリミネーショントーナメント形式の個人戦で実施した本大会。先日Crazy Racoonに移籍したシュートさんや海外大会で優勝経験のある翔さんなど有名選手がセコンドとして参戦する中、実力派ひしめく大会を見事制したのはたいじさんだ。

また、会場ではオフラインならではのプロ選手との対戦や交流などを楽しむファンも多く、最高同時接続者数は13万人超えを記録するなど、オンラインオフラインともに盛り上がりをみせた。

注目の初戦を飾ったのは、SHAKA 対 蛇足。セコンドのシュートさんの協力もあり、SHAKAさんが勝利を飾った。続いて注目のザクレイ 対 たいじの試合も、たいじさんが攻めの幅広さを見せて勝利。その後も快進撃を続けてウィナーズファイナルのCeros戦もそのまま物にし、グランドファイナルに進出した。

ルーザーズブラケットにおいてはありけんさんが、ドンピシャさんやザクレイさんといった並居るストリーマーをなぎ倒し、ルーザーズブラケットのファイナルまで進出。しかし、ルーザーズファイナルでは、これまで勝利を続けたきたCerosさんに軍配が上がり、グランドファイナルはたいじ 対 Cerosというウィナーズファイナルの再戦となる。

一進一退の白熱した最終戦は、たいじが会場を沸かせるプレーを遺憾なく発揮して、見事優勝を飾った。優勝後のコメントでは「焦りはあったが、セコンドのAQUAさんの『いつもどおりでいい』という声かけによって優勝することができました」と喜びをあらわにした。

<出場選手一覧 ※括弧内はセコンド>

SHAKA(シュート)、蛇足(歌広場 淳)、おぼ(もけ)、赤見かるび(trashbox)、Ceros(竹内ジョン)、Zerost(どぐら)、XQQ(立川)、高木(ニシキン)、如月れん(フェンリっち)、ドンピシャ(ひぐち)、よしなま(立川)、しんじ(Jr)、天鬼 ぷるる(翔)、ありけん(ナウマン)、ザクレイ(ジョニィ)、たいじ(AQUA)

■「RAGE STREET FIGHTER」概要

開催日程:2024年3月24日(日) 12時30分〜

主催:RAGE (株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日)

協力:カプコン

会場:有明GYM-EX

(C) CAPCOM CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.