ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¡Ä¿å¸¶ÌäÂê¤Ç¡Ö³Ê¹¥¤ÎÉ¸Åª¡× £Á¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿ÀöÎé
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬»Ë¾åºÇ¶§¥¯¥é¥¹¤ÎµÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿·Å·ÃÏ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¡Ê£³£¹¡Ë¤Ë¤è¤ëµð³Û¤ÎÀàÅðµ¿ÏÇ¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¶âÁ¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ëà±øÅÀá¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£Æ£Á¸ò¾Ä¤Î±²Ãæ¤ÇÌ¾Á°¤Îµó¤¬¤Ã¤¿µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿È¯¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡££Í£Ì£Â¤Î´é¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅ¨ÃÏ¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀè·î£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£·Ï¢Àï¡£ºòµ¨£Í£Ö£ÐÃË¤Î²ÃÆþ¤Ëµå¾ìÆâ¤ÏÊ¨¤ÊÖ¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼«Á³È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤Ë¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥Ö¥¹Àï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼µå¾ì¤Ç¤Î£¶Ï¢Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÍÍÁê¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÃË¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤Î°ì·ï¤Ç½é¤á¤Æ¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£ÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤Ï¤µ¤ÆÃÖ¤¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï³Ê¹¥¤ÎÉ¸Åª¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÊÌ¤Î£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤Éà¤ä¤Ã¤«¤ßá¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ü¥ó¥º¤ä£Á¡¦¥í¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Ï£Í£Ì£Â»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£·£¶£²ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¤À¤¬¡¢¶Ø»ßÌôÊª¤Î»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎË½É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡×¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¥Ü¥ó¥º¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò»²¹ÍµÏ¿¤È¤ä¤æ¤¹¤ë¡Ö¡ö¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤äÃí¼Í´ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£µ¥Ä¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤â¡¢½¤Íå¾ì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡££²£°£°£±Ç¯¤Ë£±£°Ç¯Áí³Û£²²¯£µ£²£°£°Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ºÇ¹âÇ¯Êð¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤«¤é¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£¤¹¤ë¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¸ÅÁã¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡¢¥Þ¥Í¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÜ¹æ¸ò¤¸¤ê¤ÎÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»¥Â«¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤Þ¤Ç¥Ð¥é¤Þ¤«¤ì¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¿å¸¶»á¤Ë°ãË¡ÅÒÇî¤ÈÉÔÀµÁ÷¶â¤Îµ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬½Ð¾ì¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥ºÄ¾¸å¡£ÅöÃÏ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢ËÜµòÃÏ³«ËëÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤â¸ÅÁã¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤È½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÊÌ¤ÎÅ¨ËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤ì¤ÐÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£Æ£Á¸ò¾Ä¤Î²áÄø¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼ºË¾¤¬ÅÜ¤ê¤äÁþ¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡ÖÁ´¤Æ¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÏÈ¤ò¤â±Û¤¨¤Æ¤É¤³¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ß¤ë£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Å¨ÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£