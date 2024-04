ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、機能的に使えてデザインもかわいい「ムーミン」デザインのリビングワゴンを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」リビングワゴン

価格:21,800円(税込)

サイズ:幅40、奥行34、高さ55.5cm

耐荷重量:天板・中天板 5kg

仕様:キャスター付き(内2個ストッパー付き)、キャスター部のみ取り付け、裏面化粧仕上げ

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンに、散らかりやすいリビングの小物類をすっきり整理できる「ムーミン」デザインのリビングワゴンが登場。

ティッシュや雑誌、デバイスなど、リビングまわりの必需品を機能的に収納できます。

仕切りに引き出し、小物の収納に便利なケースも付いており、ケースは分けて使うことも可能。

「ムーミン」と「リトルミイ」を描いたケースには取っ手が付いていため、持ち運びも簡単です☆

天板はミニテーブルとしても使えて、ソファーサイドにもぴったり。

背面にも木の実を収穫する「ムーミン」と「リトルミイ」のデザインが入っており、回転させれば収納を隠してすっきり見せられます。

ワゴンはキャスター付きで、移動や設置がスムーズ。

りんご型にくり抜いた引き手も、デザインのポイントです!

本体背面とケースは異なるデザインがあしらわれており、かわいく使えます☆

散らかる小物をすっきり整理・収納できる、便利なリビングワゴン。

「ムーミン」リビングワゴンは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

