ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、手持ちバッグとしても使うことができる、ディズニーデザイン「本革リュックサック」の紹介をします☆

ベルメゾン&Dakota ディズニー「本革リュックサック」

© Disney

価格:44,900円(税込)

サイズ:約25×23×9cm

重さ:約620g

素材:牛革

肩ひも調節可・取り外し可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

本革ならではの質感を活かしたアイテムを取り扱っているブランド「ダコタ」とコラボレーションした「ドナルドダック」デザインのリュックサック。

深みのあるネイビーカラーが大人っぽく、本革なので上品に持つことができます。

やや小ぶりながらも収納力があり使い勝手も抜群!

© Disney

「ドナルドダック」の型押しがさりげないのもポイントです。

腕を組んだスタンディングポーズでかわいい☆

© Disney

「ドナルドダック」のサインの型押し入りの黄色い足型チャームも付いています。

足型なのがとってもユニーク◎

© Disney

<オープン時>

開閉はひねり金具で、上部サイドのホックでフォルムチェンジができます。

内生地は「ドナルドダック」とファミリーの総柄で、「デイジーダック」や「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」、「スクルージ・マクダック」の姿もデザインされています!

ビビッドな黄色の生地を使用しているのもオシャレ。

それからオープンポケットが2つに、ファスナー付きポケットが1つ付いています。

© Disney

後ろに側にはマグネット付きポケットが1つ。

リュック用の肩掛けベルトは取り外しが可能です◎

© Disney

肩掛けベルトを外せば、手持ちバッグに。

ハンドル付きなのでリュックと手持ちバッグの2WAYで使うことができます。

<素材アップ>

本革なので使えば使うほどに愛着が湧いてきそう。

きれいめとも、カジュアルとも相性が良く、重宝すること間違いなし。

手持ちバッグとしても使うことができる、ディズニーデザイン「本革リュックサック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

