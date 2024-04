ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、表面と肌面で2通りの柄が楽しめる、ディズニーデザイン「接触冷感のキルトケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「接触冷感のキルトケット」

価格:5,990円(税込)

サイズ:約140×190cm

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地接触冷感面】ナイロン100%、【詰めもの】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのキルトケット。

接触冷感と中わた入りで暑い夜も心地よく眠ることができます。

「チップ&デール」のかわいいアートがインパクト大!

表面には夜空を彩る花火と楽しそうな「チップ」と「デール」の姿がデザインされ、ネイビーを基調としているのでアートが映えます。

サラッとしたポリエステル素材を使用しているのもポイント☆

肌面は「チップ」と「デール」と花火の総柄デザインに。

白を基調としていて、表面とは印象がガラリと変わります◎

肌面は触れるとひんやり心地よい接触冷感素材を使用しているのも魅力的!

ほどよい中わた入りで、エアコンの風対策にもなります。

汗をかいたら洗濯機で手軽に洗えて清潔に使えるのもうれしい。

表面と肌面で2通りの柄が楽しめる、ディズニーデザイン「接触冷感のキルトケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

