バンダイのキャラクターをモチーフにした和菓子「食べマス」から発売されている、もち生地の中に餡やクリームを包んだシリーズ「食べマスモッチ」

そんな「食べマスモッチ」シリーズから、人気サンリオキャラクターの「シナモロール」「クロミ」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」を再現した「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ」が登場!

「シナモロール&クロミ」「ポムポムプリン&ハンギョドン」の組み合わせで、各キャラクター10種類ずつかわいい表情が用意されています☆

ファミリーマート「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ」シナモロール&クロミ/ポムポムプリン&ハンギョドン

価格:各2個入り 358円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

サイズ:各直径約40mm(パッケージを除く)

種類:カスタード餡・こし餡・いちご餡・ミルク餡

保存方法:10℃以下で保存してください

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗(一部店舗を除く)

発売元:株式会社バンダイ

「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランド。

餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現しています。

美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして“かわいすぎて食べるのがもったいない”と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子です。

そんな「食べマスモッチ」に、人気サンリオキャラクターの「シナモロール&クロミ」と「ポムポムプリン&ハンギョドン」が登場!

もちもちぷにぷにのもち生地の中に餡が入っています。

「シナモロール」はカスタード餡、

「クロミ」はこし餡、

「ポムポムプリン」はいちご餡、

「ハンギョドン」はミルク餡です。

食べマスモッチの表情の種類はそれぞれ10種類あり、ひとつはシークレット仕様なのでどの表情と出会えるかワクワク気分も楽しめます。

また、バンダイは「2024年サンリオキャラクター大賞」の「なかよしキャラさがし」企画に参加中。

バンダイキャンディ公式サイトでなかよしキャラを見つけて「サンリオキャラクター大賞」に投票できます☆

シナモロール&クロミ

表情豊かなシナモロールとクロミの2個セットです。

「シナモロール」は、頭のパーツをリボンにリニューアルして登場!

中身の餡は「シナモロール」はカスタード餡、「クロミ」はこしあんです。

またキャラクターの表情はそれぞれシークレットを含む各10種類をラインナップ。

店頭で好きな表情を選んで楽しめます☆

ポムポムプリン&ハンギョドン

サンリオの人気男の子キャラクター「ポムポムプリン」と「ハンギョドン」の2個セットです。

「ハンギョドン」は今回食べマスモッチに初登場!

「ポムポムプリン」は頭に三角帽子をかぶってリボンを着けたおしゃれな装いが表現されています。

こちらもそれぞれ10種類の表情が用意されているので、選ぶのが楽しくなること間違いなし。

ほっぺをピンクに染めた「ポムポムプリン」や、目をキラキラさせる「ハンギョドン」など、食べるのがもったいないほどかわいい和菓子です☆

『なかよしキャラさがし』とは

投票期間:2024年4月11日(木)11時〜5月26日(日)17時まで

各企業・各団体となかよしのサンリオキャラクターの名前を見つけて、専用入力ページで入力すると、「サンリオキャラクター大賞」に追加投票ができます。

※サンリオの無料会員サービス「Sanrio+」IDでのログインが必要です

※別売りのキャラパキと本商品の「なかよしキャラさがし」は共通です。投票は1回のみになります

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「クロミ」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」のかわいいお顔を表現した和菓子。

「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ」のシナモロール&クロミとポムポムプリン&ハンギョドンは、2024年4月16日(火)より全国のファミリーマートにて発売です☆

