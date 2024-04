AmazonのクラウドコンピューティングサービスであるAmazon Web Services(AWS)が、営業やマーケティング、実店舗のテクノロジー部門で数百人の従業員を解雇すると報じられました。AWS cuts hundreds of jobs in sales group and stores tech teamhttps://www.geekwire.com/2024/amazon-web-services-cuts-hundreds-of-jobs-in-sales-training-and-physical-stores-technology/

Amazon Web Services lays off several hundred tech, sales staff | Reutershttps://www.reuters.com/technology/amazon-web-services-lays-off-tech-sales-staff-information-reports-2024-04-03/Amazon layoffs: Hundreds of jobs cut in cloud computing unithttps://www.cnbc.com/2024/04/03/amazon-layoffs-hundreds-of-jobs-cut-in-cloud-computing-unit.htmlテクノロジー系メディアのGeekWireによると、2024年4月3日の朝にAWSの幹部が社内メールで従業員の削減を通知したとのこと。営業・マーケティング・グローバルサービス部門で数百人が解雇されるほか、実店舗のテクノロジー部門でも数百人が解雇される予定です。AWSのセールス・マーケティングおよびグローバルサービス担当シニアヴァイスプレジデントであるマット・ガーマン氏はメールの中で、「私たちはこれらの決定を重く受け止めており、変化が難しいことも承知しています。私たちが事業を展開する業界は非常に動きが速く、組織として俊敏性を維持することが需要です」「私たちが行おうとしている改革は、将来に向けて組織を準備し、私たちの戦略と優先事項に整合させ、重複と非効率を削減するものです。私は、これが個人に及ぼす影響を認識しています」と述べています。この従業員削減は、Amazonが開発したレジなし精算テクノロジー「Just Walk Out」が直営スーパーの「Amazon Fresh」から段階的に撤去されるという発表に続くものです。Amazonが一部の実店舗でレジなし精算が可能な「Just Walk Out」を廃止 - GIGAZINEAmazonの広報担当者は声明で、「私たちは最大限の影響をもたらすと思われる主要な戦略分野に引き続き注力するため、組織の合理化が必要ないくつかの分野を特定しました。この決断を軽々しく下したわけではありませんし、Amazonの内外を問わず従業員が新たな役割に移行するまでの間、サポートすることを約束します」と述べました。今回解雇されるアメリカの従業員は、少なくとも60日間は引き続き給与と福利厚生を受け取ることができるほか、再就職支援や医療給付へのアクセスを受けることが可能とのこと。また、退職金パッケージを受け取る資格もあるとのことです。Amazonは2022〜2023年にかけて2万7000人以上の従業員を解雇したほか、2024年に入ってからもストリーミングサービスのプライム・ビデオや映画スタジオ、ヘルスケア部門などで従業員の解雇を進めています。