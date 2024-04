ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『名探偵コナン』グッズを紹介します!

セガプライズ『名探偵コナン』グッズ

投入時期:2024年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年4月に劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の公開を控える、注目のTVアニメ『名探偵コナン』

そんな『名探偵コナン』グッズがセガプライズから続々登場。

2024年4月は、ぬいぐるみやトートバッグ、フィギュアなど全部で23種類がラインナップされます!

名探偵コナン プラチナムザッカサッカーボール2024

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約21×21×21cm

種類:全2種(ブルー、グリーン)

飾って良し、使って良しのサッカーボールが登場です!

「江戸川コナン」をはじめ、「怪盗キッド」や「服部平次」「遠山和葉」たちがデザインされています。

2024年バージョンは、新鮮なカラーがかっこいいデザインになっています。

名探偵コナン KIRA MUCCHI ぬいぐるみVol.1

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約10×8×17cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド)

おめめが大きくむちっとしたボディがかわいい、新シリーズ“KIRA MUCCHI(キラムッチ)”デザインのぬいぐるみ。

第1弾として「江戸川コナン」「毛利蘭」「怪盗キッド」がラインナップされます。

名探偵コナン スクエアポーチ2024

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約20×4×15cm

種類:全6種(江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド、服部平次、遠山和葉、安室透)

小物やぬいぐるみを入れるのに便利な、スクエア型のポーチ。

マスコットのキャラクターを使用したアップリケ刺繍がポイントです☆

コスメを入れとしても活躍してくれる、かわいいだけでなく、実用性もあるプライズです。

名探偵コナン 寝そべり ぬいぐるみ“コナン&平次&和葉”〜毒と幻のデザイン〜

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約11×17×11cm

種類:全3種(江戸川コナン、服部平次、遠山和葉)

TVアニメ『名探偵コナン』の「毒と幻のデザイン」に登場するキャラクターたちの”寝そべり”ぬいぐるみ。

寝そべった姿がかわいいらしい「江戸川コナン」や「服部平次」「遠山和葉」が展開されます。

※「寝そべり」はセガの登録商標です

名探偵コナン Luminasta “江戸川コナン”

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約7×11cm

種類:全1種(江戸川コナン)

TVアニメ『名探偵コナン』から、「江戸川コナン」の“Luminasta(ルミナスタ)”が初登場☆

トランプカードの上で腕時計型麻酔銃を撃つ瞬間の、躍動感あふれる姿が立体化されています。

名探偵コナン Luminasta “灰原哀”

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約4.5×12.5cm

種類:全1種(灰原哀)

TVアニメ『名探偵コナン』で活躍する「灰原哀」の“Luminasta(ルミナスタ)”も初登場!

トランプカード上で振り向く姿がかわいらしい、躍動感あるポーズのフィギュアです。

名探偵コナン Luminasta “怪盗キッド”

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約9.5×21cm

種類:全1種(怪盗キッド)

TVアニメ『名探偵コナン』から、「怪盗キッド」の“Luminasta(ルミナスタ)”が初登場!

トランプカード上で、トランプ銃を片手に舞い降りたような姿が再現されています。

マントをなびかせた、躍動感あふれるポーズがかっこいい!

名探偵コナン スーパーギガザッカクッション“江戸川コナン”

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約40×40×25cm

種類:全1種(江戸川コナン)

とにかく大きい、縦に積める「江戸川コナン」の衣装をモチーフにしたクッションが初登場!

マスコットのキャラクターを使用したアップリケ刺繍がワンポイントに付いていて、蝶ネクタイ型変声機も立体になった、かわいいクッションです。

名探偵コナン KIRA MUCCHI ぬいぐるみVol.2

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約10×8×17cm

種類:全3種(工藤新一、服部平次、遠山和葉)

新シリーズ“KIRA MUCCHI(キラムッチ)”ぬいぐるみの第2弾。

「工藤新一」「服部平次」「遠山和葉」をデザインした、おめめが大きくむちっとしたボディが特徴のとてもかわいいぬいぐるみです。

名探偵コナン マスコット〜謎解きは喫茶ポアロで〜

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(安室透、服部平次、遠山和葉)

TVアニメ『名探偵コナン』の「謎解きは喫茶ポアロで」に登場するキャラクターのマスコット。

喫茶ポアロのエプロンを付けた「安室透」と、制服姿の「服部平次」と「遠山和葉」が展開されます。

名探偵コナン 寝そべり ぬいぐるみ“コナン&怪盗キッド&灰原”〜怪盗キッドの絡繰箱〜

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約11×17×11cm

種類:全3種(江戸川コナン、怪盗キッド、灰原哀)

TVアニメ『名探偵コナン』の「怪盗キッドの絡繰箱」に登場するキャラクターたちの”寝そべり”ぬいぐるみ。

手足を広げて寝そべる「江戸川コナン」や「怪盗キッド」「灰原哀」の姿に注目です☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です

名探偵コナン 寝そべり LLぬいぐるみ“江戸川コナン”怪盗キッドコスチューム

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約26×40×27cm

種類:全1種(江戸川コナン)

寝そべった形がかわいらしい、大きな“寝そべり”ぬいぐるみが登場。

「江戸川コナン」が「怪盗キッド」の姿をした、『名探偵コナン』ファン必見のぬいぐるみです☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です

名探偵コナン だらりんず ぬいぐるみ“コナン&怪盗キッド&平次”

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約16×12×10cm

種類:全3種(江戸川コナン、怪盗キッド、服部平次)

だらんとした脱力しきったデザインと、丸いフォルムが特徴の癒やされるぬいぐるみ。

もっちりした生地を使用した、触り心地の良いプライズです。

キャラクターたちを重ねて、インテリアとして楽しむこともできます☆

名探偵コナン スーパーギガザッカクッション“怪盗キッド”シルクハット

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約45×45×25cm

種類:全1種(怪盗キッド)

とにかく大きい、縦に積める「怪盗キッド」のシルクハット形クッションが初登場!

マスコットのキャラクターになった「怪盗キッド」のアップリケ刺繍もポイントです。

名探偵コナン ともポーチ“コナン&怪盗キッド&平次

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約11×1×18.5cm

種類:全3種(江戸川コナン、怪盗キッド、服部平次)

かわいいデフォルメのぬいぐるみアップリケポーチ“ともポーチ”シリーズより、「江戸川コナン」「怪盗キッド」「服部平次」が登場。

サイズが約18cmあるので鞄に付けて持ち歩くとインパクト大!

かわいいだけでなく、小物も入れとして持ち歩ける実用的なプライズです。

名探偵コナン プレミアムアップリケトートバッグ2024

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約35×2×40cm

種類:全3種(江戸川コナン、怪盗キッド、服部平次)

かわいいマスコットのイラストを使用したアップリケトートバッグ。

おでかけ時のサブバッグなどにもぴったりのサイズ感です。

名探偵コナン プレミアムバニティポーチ2024

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約24×16×19cm

種類:全2種(ホワイト、ネイビー)

アイコンデザインを使用した、おしゃれなバニティポーチ。

ロゴのデザインを使用した織りネームがワンポイントであしらわれています。

大容量で沢山モノを入れられるのも魅力の一つです。

名探偵コナン マスコット〜コナンVS怪盗キッド〜

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド)

TVアニメ『名探偵コナン』の「コナンVS怪盗キッド」に登場するキャラクターたちのマスコット。

真っ赤なドレスを纏った「毛利蘭」など全3種がラインナップされます。

名探偵コナン 寝そべり LLぬいぐるみ“怪盗キッド”

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約26×40×30cm

種類:全1種(怪盗キッド)

寝そべった形がかわいらしい「怪盗キッド」の大きな“寝そべり”ぬいぐるみが登場。

モノクルにあしらったクローバーマークもしっかり再現されています☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です

名探偵コナン マルチポーチ

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約15×1.5×15cm

種類:全3種(江戸川コナン、灰原哀、服部平次)

TVアニメ『名探偵コナン』より、かわいいフェイスポーチが初登場!

キャンディやコスメ、さまざまな小物をかわいらしく収納できる、巾着タイプのポーチです。

名探偵コナン ぴょことも マスコット“怪盗キッド&平次&和葉”

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(怪盗キッド、服部平次、遠山和葉)

ぴょこんと顔を出してきょろきょろとあたりを見渡している姿がかわいい“ぴょことも”シリーズ。

“ぴょことも”シリーズに、TVアニメ『名探偵コナン』の「怪盗キッド」と「服部平次」と「遠山和葉」が初登場です。

ポケットなどに引っ掛けて色々なところに連れていけます!

名探偵コナン Activityty アクリルスタンド

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約10×4×14.2cm

種類:全8種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、赤井秀一、服部平次、遠山和葉、怪盗キッド、安室透)

アクティブスポーツを楽しんでいるキャラクターたちのアクリルスタンドが初登場!

サーフィンやスキー、自転車など、アクティブスポーツを楽しんでいる姿のデフォルメイラストがとってもかわいいデザインです。

名探偵コナン ぴょことも マスコット“コナン&灰原&降谷”

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(江戸川コナン、灰原哀、降谷零)

ぴょこんと顔を出してきょろきょろとあたりを見渡している姿がかわいい“ぴょことも”シリーズより、「江戸川コナン」「灰原哀」「降谷零」が再登場!

ポケットなどに引っ掛けて、どこでも連れ歩けます。

『名探偵コナン』のぬいぐるみやマスコット、バッグなどの雑貨が続々登場!

2024年4月より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ『名探偵コナン』グッズの紹介でした☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フィギュアやマスコット、トートバッグなど全23種!セガプライズ『名探偵コナン』グッズ appeared first on Dtimes.