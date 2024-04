ファミリーレストラン「ココス」は、2024年4月11日(木)より、「ショコラデザートフェア」を開催!

「ミュゼ ドゥ ショコラ テオブロマ」のオーナーシェフであり、世界に名を馳せるショコラティエの土屋公二氏が監修した、本格的なショコラを堪能できるデザート4種類がラインナップされています。

ココス「ショコラデザートフェア」

フルーティな香りが特長のマダガスカル産カカオ入りチョコクリームを使用した「至福のショコラパフェ」や「Wクリームのショコラクレープパイ」、「ショコラとオレンジのミニパフェ」と、フローラルな香りのショコラを濃厚なケーキで楽しめる「ショコラとオレンジのケーキ」の4種類。

濃厚なショコラを甘酸っぱいオレンジが引き立たせ、最後のひとくちまで本格的なショコラの味わいが楽しめます。

至福のショコラパフェ

価格:1,150円(税込1,265円)

本格的なショコラの味わいをたっぷり楽しめる、ココス自慢のビッグパフェ。

フルーティな香りが特長のマダガスカル産カカオ入りチョコクリームを使用することで、2023年より深みのある口当たりに。

薄焼きのクレープ生地を細かく砕いたフィアンティーヌのサクサク食感、キャンディングアーモンドのカリッとした食感が、クリームの滑らかな舌触りにアクセントを加えます。

濃厚な塩キャラメルアイスや爽やかに香るオレンジゼストで風味の変化を、フェアトレードコーヒーを使用したコーヒーゼリーですっきりとした後味をプラス。

食べ進める毎に様々な食材との組み合わせを楽しむことができる一品。

チョコマカロンやフレッシュオレンジ、スグリで彩られたかわいい見た目にも注目です。

ショコラとオレンジのケーキ

価格:550円(税込605円)

フローラルなショコラを使用したガナッシュと生地の層が織りなす、香り高いチョコレートを味わえるケーキ。

グラサージュした艶のあるトップが美しさを際立たせます。

厳選した2種のチョコレートをブレンドしたガナッシュは、深みのある味わいで軽やかな口当たり。

フルーティーな香りを感じるケーキになっています。

甘酸っぱいフレッシュオレンジや酸味のあるスグリがショコラを引き立てます。

Wクリームのショコラクレープパイ

価格:590円(税込649円)

フルーティなチョコクリームをもちもちのクレープで包んだ一皿。

塩キャラメルアイスの程よい塩味やオレンジの甘酸っぱさはチョコクリームと相性抜群!

クレープの下に敷いたサクサクパイで楽しい食感も楽しめます。

お好みでチョコソースをかけ、チョコレートの濃厚な味わいをさらにプラスしてどうぞ!

ショコラとオレンジのミニパフェ

価格:490円(税込539円)

チョコクリームと甘酸っぱいフレッシュオレンジのハーモニーが味わえるこだわりのパフェ。

食後にぴったりなサイズで登場します。

濃厚なショコラアイスと甘塩っぱい塩キャラメルアイスは相性抜群です。

土屋シェフからのコメント

昨年初めてココス様とコラボレーションさせていただき、お客様から高評価をいただいたことをとても嬉しく思っております。

今回も昨年に引き続き、初夏を感じさせるオレンジとマリアージュしたショコラデザートを考えました。

今年も4アイテムのデザートをご提供させていただきますが、今年は前回以上にカカオ感を感じながらも、お召し上がりいただきやすいデザートをココス様と一緒に考えました。

さらに昨年には無かったチョコレートケーキを開発いたしました。

甘さ控えめ、カカオ感いっぱいのチョコレートケーキをオレンジと共にお召し上がり下さい。

テオブロマのスイーツは全国展開しておりません。

特にケーキ・デザート類は店頭のみのご提供です。

全国のココス様の店舗を通して、テオブロマが考えるショコラデザートを皆様にお召し上がりいただけることを嬉しく思います。

「ミュゼ ドゥ ショコラ テオブロマ」監修・至福のチョコレートスイーツ!

ココス「ショコラデザートフェア2024」は、2024年4月11日より期間限定で登場です。

