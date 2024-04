マクドナルドのハッピーセットに、毎年人気の「トミカ」が2024年も登場。

働く車やマクドナルドオリジナルデザインの「トヨタ GRカローラ」など、8種類に「ひみつのおもちゃ」もプラスした9種類のいずれかがもらえます!

マクドナルド ハッピーセット「トミカ」

販売期間:

第1弾 2024年4月12日(金)〜4月25日(木)

第2弾 2024年4月26日(金)〜5月9日(木)

第3弾 2024年5月10日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全9種(8種+ひみつのおもちゃ1種類)

※各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了です

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

毎年人気のハッピーセット「トミカ」が、2024年もマクドナルドに登場!

2024年は「日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)」「トヨタ クラウン パトロールカー」などの働く車がラインナップ。

さらに、マクドナルドオリジナルとなるゴールド仕様の「トヨタ GRカローラ」を含む全8種類と「ひみつのおもちゃ」1種の、全9種からどれか1つをもらえます。

車を手で走らせたり、働く車ならではの仕掛けを動かしたり、仕組みや働きを考えて遊べる「トミカ」

ドアやボンネットの開け閉めや、はしごを伸ばす仕掛けで遊び、図形・空間の認識を高めます☆

また、救急車やパトロールカーを使った“ごっこ遊び”は、働く車の役割を通して消防や警察など様々な仕事を考える社会性が養われそうです。

そして、車や人が行き交う街の物語を思い浮かべることで、想像力を広げる遊びが楽しめます!

第1弾

販売期間:2024年4月12日(金)〜4月25日(木)

2024年4月12日から登場する第1弾には、消防車や救急車のほか、ユニークな恐竜運搬車とマクドナルドオリジナルの「トヨタ GRカローラ」がラインナップ。

働く車の特徴をとらえた仕掛けが付いており、走らせたり仕掛けの動きを見たりして遊べます。

日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)

長いはしごの付いた、日野はしご付消防車の特徴を表現した仕掛け付きのおもちゃ。

はしごは持ち上げて伸ばしたり、回転させたりすることができます!

恐竜搬送車

荷台に大きな恐竜を載せた、恐竜搬送車をユニークに表現。

手で車を押すと、恐竜の頭が動く仕掛けがついています。(※恐竜は取り外しできません)

日産 NV400 EV救急車

屋根についているボタンを押すとドアが開く、「日産 NV400 EV救急車」を表現したおもちゃ。

車内の様子も救急車の特徴をとらえています☆

トヨタ GRカローラ マクドナルド仕様“ゴールド”

ゴールドのGRカローラは、マクドナルドのオリジナルデザイン。

屋根にはマクドナルドのマークが入っており、車体の底面についているボタンを押すとボンネットが開きます!

第2弾

販売期間:第2弾 2024年4月26日(金)〜5月9日(木)

2024年4月26日からの第2弾にはパトカーやミキサー車、清掃車に加え「マクドナルド パーティーバス」も登場。

さらに「ひみつのおもちゃ」1種も登場し、どんな車が出てくるかさらに楽しみになります☆

トヨタ クラウン パトロールカー

「トヨタ クラウン パトロールカー」は、速く走る仕掛け付き。

かぎを後ろに差し込み、両側のつまみを押すと追跡するパトカーのように前に早く走ります!

UDトラックス クオン ミキサー車

手で車を走らせると、透明のミキサードラムが回転する「UDトラックス クオン ミキサー車」

ドラムの中にはビーズが入っており、回すとビーズが動きます☆

マクドナルド パーティーバス

赤いボディに「M」のサインが特徴的な、「マクドナルド パーティーバス」のおもちゃも登場。

手でバスを走らせると、屋根のマクドナルドのサインが回転する仕掛け付きです!

トヨタ ダイナ 清掃車

「トヨタ ダイナ 清掃車」のおもちゃは、ごみ回収口のバケットの扉が開く仕掛けが付いています。

バケットを傾けることもでき、清掃車の特徴を表現したおもちゃです☆

週末プレゼント

期間:2024年4月13日(⼟)・14日(日)、2024年4月27日(⼟)・28日(日)・29日(月・祝)

DVDやポスターがもらえる週末プレゼントも実施。

2024年4月13日・14日の2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セット購入につき「トミカスペシャルDVD2024」がもらえます。

さらに、2024年4月27日〜29日の3日間は、「トミカ プレイングシート&トヨタガズーレーシングポスター」をプレゼント。

ハッピーセット「トミカ」を買う楽しみが増える週末です!

働く車やマクドナルドオリジナルのカローラに、「ひみつのおもちゃ」も登場するハッピーセット。

マクドナルドのハッピーセット「トミカ」は、2024年4月12日より全国のマクドナルドにて発売です!

