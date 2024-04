東京ミッドタウンは4月19日〜5月26日、「MIDTOWN OPEN THE PARK 2024(ミッドタウン オープン ザ パーク)」を開催する。MIDTOWN OPEN THE PARK 2024(イメージ)期間中は、ミッドタウン・ガーデンにて世界標準のライブレストラン・ビルボードライブ東京とコラボレーションした期間限定屋外ダイナー「MIDPARK DINER operated by Billboard Live TOKYO」がオープン。クラシックスタイル・ハンバーガーや、屋外ダイナー限定カクテルなどが楽しめる。

「BBLTダイナーバーガー」(1,500円)は、バンズにビーフ100%パティを挟み、レッドチェダーチーズを重ねたクラシックスタイルの王道ハンバーガーとなっている。「BBLTダイナーバーガー」(イメージ)「ルーサー・バーガー」(1,500円)は、R&B歌手のルーサー・ヴァンドロスが生みの親とされるドーナツバーガー。ビーフ100%パティやベーコンをドーナツで挟み、甘じょっぱい味わいが楽しめるという。「ルーサー・バーガー」(イメージ)「アンガス牛ロース1ポンドステーキ」(5,000円、ハーフサイズ 3,000円)は、1ポンド(約450g)のアンガス牛を、塩とコショウのシンプルな味付けで焼き上げている。「アンガス牛ロース1ポンドステーキ」(イメージ)「国産牛の赤ワイン煮込み」(2,500円)は、赤ワインで一晩マリネした後に焼いた国産牛肉を、香味野菜とともに時間をかけて煮込み、煮詰めたソースとグリル野菜を添えている。「国産牛の赤ワイン煮込み」(イメージ)キッズメニューとして用意する「BBLTキッズボックス」(1,500円)は、フライドポテトやチキンナゲットに、バナナプディング、ピーナツバター・ベーコンサンド、マカロニ&チーズ、野菜を詰め込んでいる。一緒に楽しめるドリンクとして「オレンジジュース」(600円)も提供。「BBLTキッズボックス」「オレンジジュース」(イメージ)ドリンクメニューには、ビルボードライブ東京で提供している「シャイニーオレンジ」(900円)や「ハミングバード」(900円)、MIDPARK DINER限定の「テキーラモヒート」(900円)や「ブルー・マルガリータ」(900円)をはじめ、新緑の季節に向けたモクテルやソフトドリンクも販売する。また、4月26日、5月3日、10日、17日、24日には、「DJ NIGHT@MIDPARK DINER」も実施。ビルボードライブ東京の選曲による空間BGMとDJのもと、食事やお酒が楽しめる空間を提供する。