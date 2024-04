在宅医が教える…健康に80代を過ごすために準備しておきたいこと

人生100年時代と言われる昨今。健康寿命を伸ばして、老後を苦痛なく穏やかに過ごしたいところです。在宅医として多くの患者を診てきた木村知氏の著書『大往生の作法 在宅医だからわかった人生最終コーナーの歩き方』(角川新書)から一部抜粋して、高齢社会と呼ばれる日本の現状と、健康の度合いをチェックする方法を紹介します。

人生の道のりを輝かせる

「人生100年時代」などといわれて久しい昨今、じっさい私がかかりつけ医として定期的にお会いしている80歳代の人の中には、血圧の薬を飲んでいる以外はすこぶる健康で、健診でもまったく異常値がないという人も珍しくありません。むしろコレステロールに異常値を抱えている私のほうが恥ずかしいくらいです。

一方で、高血圧だけでなく糖尿病や脂質異常症といった生活習慣病に加えて、脳梗塞や心筋梗塞などの既往、これらの後遺症を抱えながら生活する80歳代の人も少なくありません。

いずれの人でも、加齢とともに老化が進み、身体機能や認知機能、生活機能が徐々に失われ、最終的には死にいたるという人生の軌道は、人により長さと形は異なるものの、誰もがたどる道だと言えます。これはいかに科学技術が発達しようとも、その歩みを止めたり、逆戻りさせたりすることはできません。

とはいえ、なにもせず、ただその軌道に身を委ねてしまうのは残念だとは思いませんか。軌道の長さも形も変えられないかもしれませんが、早めに準備をしておくことで、歩んでゆく人生の道のりを、より活き活きと有意義なものにできるのではないか。私はこれまでの経験でそう思うに至り、皆さんにその準備とはいかなるものか、具体的にどのようなことをすればいいのか、といったお話をしたいと考えました。

そこで本記事では、その準備を具体的に考えていくための下準備として、人が加齢とともに老化し要介護状態になっていく過程からお話を始めていきたいと思います。

老化や介護問題についての議論を前に、少子超高齢社会と言われる日本が置かれている現状について概観しておきましょう。

総務省の資料によれば、総人口(2022年9月15日現在推計)は、前年に比べて82万人減少している一方で、65歳以上の高齢者人口は3627万人と、前年に比べ6万人増加し過去最多、総人口に占める割合も29.1%と、前年(28.8%)に比して0.3ポイント上昇し過去最高となりました。これは2位イタリアの24.1%、3位フィンランドの23.3%を大きく引き離したダントツの1位です。

世界全体の65歳の人口割合が9.8%ということですから、いかに超高齢社会であるかが理解できるでしょう。

またいわゆる「団塊の世代」(1947〜49年生まれ)が2022年から75歳を順次迎え始めたことによって、75歳以上人口は1937万人と、前年に比べ72万人増加し、総人口に占める割合が初めて15%を超えたとされています。

さらに国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、第2次ベビーブーム期(1971〜74年)に生まれた世代が65歳以上となる2040年には、高齢者人口は30%を大幅に超えて35.3%になるとも見込まれています。

街を歩けば目につく人のほとんどが高齢者であるかのように見える社会が、もうそこまで来ていると言っても過言ではありません。

これらの高齢者が加齢による身体変化や疾病によって生活に支障をきたさず、若者たちと同じように社会活動できるのならば大きな問題にはならないのでしょうが、この老化という現象から私たちは逃れることはできません。

「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」までを健康寿命といいますが、世界保健機関(WHO)のデータ(2018年)によれば、日本はこの健康寿命も世界トップクラスです。これは「平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間」とも言えます。

またわが国では、平均寿命と健康寿命の差は10年程度です。この寝たきり・要介護の期間をいかに短くするかということ、つまり健康寿命の延伸が大切であるとの考え方が、国からも高齢者医療の専門家からも示されています。

「理想的な死に方」と言われることの多いPPK(ピンピンコロリ)とは、この平均寿命と健康寿命の差をかぎりなくゼロに近づけることを意味します(それが本当に理想的な最期かどうかは私の新著『大往生の作法』で議論しています)。

この健康寿命を伸ばして苦痛なく穏やかな生活を営むためには、老化という身体変化で生活に支障が出てきたときに、早めに手を打ち始めることが大切です。80歳をはつらつと無病息災で迎えた方であっても、その後の10年の過ごし方で将来が大きく変わると思ってください。もちろん現役時代に脳梗塞や心筋梗塞など血管疾患を患った人は、後遺症がなくても、より早めに、この対処を始めましょう。

早めに手を打つべき状態とは

この早めに手を打つべき状態を指す言葉が「フレイル」と「サルコペニア」です。フレイルはコロナ禍のステイホームで懸念が高まり、ニュースなどでも報じられたので、聞いたことがある方もいるかもしれません。各々には確固たる定義があるわけではありませんし、それぞれが独立しているものでもなく、互いにオーバーラップしていることもあります。今後の議論にもかかわる基本的な事がらですので、以下それぞれについて簡単に解説しておきましょう。

・フレイル

診断方法はさまざまですが、世界的に最もよく使われるのが、高齢者に起こりやすい5つの特徴「体重減少」「筋力低下」「疲労感」「歩行速度低下」「低活動性」のうち3つ以上当てはまる場合です。これらのうち一つも該当しなければ「健常」、1〜2つならフレイルの前段階である「プレフレイル」と診断する場合もあります。筋力を測定する器具を必要としない簡易フレイル・インデックスというものも考案されていますので紹介しておきましょう。

・6ヶ月間で2〜3kgの体重減少がありましたか?

・以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか?

・ウォーキングなどの運動を週に1回以上していませんか?

・5分前のことが思い出せませんか?

・(ここ2週間)訳もなく疲れたような感じはしますか?

これらの項目に該当する数が多いほど新たに要介護状態と認定される率が高くなると言われていますので、今の自分の状態を客観的に評価するうえでは有用です。さらに具体的な25項目を列挙した「基本チェックリスト」も開発されているので、試してみてはいかがでしょうか。

・サルコペニア

サルコは筋肉、ペニアは減少を意味するギリシャ語です。サルコペニアとはこれらを組み合わせた造語で筋肉量の減少を意味します。ただ筋肉量が減るだけではなく、筋力低下や身体機能低下をも含めた状態、さらに近年ではより具体的に「転倒、骨折、身体機能障害および死亡などの増加に関与しうる進行性・全身性の骨格筋疾患」と定義されます。

もちろん加齢によって生じるもの(1次性サルコペニア)でもありますが、がんや心肺肝腎といった主要臓器の機能不全などによっても引き起こされる(2次性サルコペニア)といわれますので、年齢を問わないものと言っても良いでしょう。

サルコペニアにもチェックリストがあります。

・4〜5kgの荷物の持ち運びは、どの程度困難ですか?

・部屋の端から端までの歩行移動は、どの程度困難ですか?

・椅子やベッドから立ち上がることは、どの程度困難ですか?

・階段を10段上がることは、どの程度困難ですか?

・過去1年で何度転倒しましたか?

厳密な診断は個人では困難ですが、参考までに自己スクリーニングをしてみても良いのではないでしょうか。

特別な疾患を抱えていない人にでも、加齢によってフレイルやサルコペニアは生じてきます。そこに高血圧や糖尿病といった慢性疾患が加わると身体変化が進みやすくなるというのは感覚的にも理解いただけることでしょう。フレイルやサルコペニアは「日常生活動作」(ADL)を低下させ、生活に少なくない影響を及ぼします。

この「ADL」という言葉は、本書でもこのあとたびたび登場しますし、高齢者医療や介護問題を語る場合に必ず使わざるを得ない言葉ですので、ここで簡単に説明しておきます。

ADLとは、Activities of Daily Living の略です。高齢者の機能評価をおこなう際に重要な要素であって、これはさらに基本的日常生活動作(BADL= Basic Activities of Daily Living)と手段的日常生活動作(IADL= Instrumental Activities of Daily Living)に分けられます。前者は摂食、入浴、更衣、移動、トイレ歩行、排泄(はいせつ)管理といった基本動作を指し、後者は電話、買い物、食事の支度、洗濯、服薬管理、金銭管理といったさらに高次の動作を指します。

私は訪問診療や外来などで高齢者の日常生活のあらましを知りたい時には、まず基本的日常生活動作を簡単に尋ねる方法、「いろはにすめし」を用います。

「い」=移動

「ろ」= 風呂

「は」=排泄

「に」=認知機能

「す」=睡眠

「めし」=摂食状況

これらが問題なくおこなえているかどうか順次尋ねていくことで大まかに問題点がスクリーニングできるからです。皆さんも、ご自身はもちろん、離れて住んでいるご両親などと電話で話す際にでも活用してみると良いでしょう。今、かりに大きな病気やけがを抱えていなくとも、今後何かしらのイベントが身体に起きた場合のことを考えて、「現時点でのADL」を把握しておくことは重要です。

