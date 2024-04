クリストファー・ノーラン監督最新作について、主人公J・ロバート・オッペンハイマーの実の孫であるチャールズ・オッペンハイマーが率直な感想を語っている。鑑賞前まで「気を引き締めていた」というが……。

『オッペンハイマー』は、第二次世界大戦中に米陸軍が主導した「マンハッタン計画」で原子爆弾の開発・製造を率いた理論物理学者、J・ロバート・オッペンハイマーの壮絶な半生を辿った1作。ノーラン監督は、カイ・バードとマーティン・シャーウィンによる伝記本『オッペンハイマー:「原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇』を基に、3時間にも及ぶ超大作を完成させた。

ロバート・オッペンハイマーは1967年にこの世を去ったが、彼の遺志は子孫によって受け継がれている。そのひとりが、孫のチャールズ。劇中にも登場するロバートの1人息子、ピーター・オッペンハイマーの息子であるチャールズは、科学や技術によって生まれた世界に存在する様々な「人類存続の危機」についてオープンに議論し、国際的な協力を呼びかける「オッペンハイマー・プロジェクト」を創設した。

