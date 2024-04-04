４日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※中国，香港，台湾市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，アダストリア<2685>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，不二越<6474>，壱番屋<7630>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ＢＳ１１<9414>，ダイセキ<9793>

※東証スタンダード上場：アズパートナーズ<160A.T>



出所：MINKABU PRESS