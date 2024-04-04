３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８５．４３ドル（＋０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３１５．０ドル（＋３３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６９４．５セント（＋１１４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５６．００セント（＋１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．７５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８２．２５セント（＋８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．２０（＋０．９７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８５．４３ドル（＋０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３１５．０ドル（＋３３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６９４．５セント（＋１１４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５６．００セント（＋１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．７５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８２．２５セント（＋８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．２０（＋０．９７）
出所：MINKABU PRESS