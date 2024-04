――鹿毛さんも40代で転職という転機を迎えられましたが、あらためてこれから40代を迎えるマーケターは何をすべきか、どう生き残るべきかについて教えてください。

最初に言いたいのは「気をつけないと、すぐ60歳になるよ」ということです。まずこれが大事。60歳になるまでに資産を増やしてください。厳しい言い方をすると、お金の準備ができていない人は、社会的に選択肢が少なくなると思っています。年齢とともに厳しくなることが発生します。

――厳しいですね。

厳しいです。厳しいとわかっているけど、皆さん資産を作ることから逃げているように見えます。みんないずれ歳をとります。60歳になる現実から逃げているのです。「何とかなるさ」と思っているかもしれませんが、何ともなりません。何ともならないから、生きていくために気乗りしない仕事をしなければいけないケースも出てきます。世の中に対して楽しくて、生き生きとしたものを生み出していくマーケターが60歳を過ぎて、気乗りしない仕事をしている姿は想像つかないですよね。

もし今30歳なら新NISAを始めるなど、お金の準備を始めましょう。30年間の年月があれば、必ずやある程度の資産が形成できます。60歳に向けて資産を作れる能力はマーケターならば持っていなければいけないと思っています。

――ありがとうございます。身に染みるお話です。

話を揃えるために、アメリカのマーケティングの定義をまずは簡単にご紹介します。マーケティングとは、世の中に価値のあるものを作って、それを届け、提供する、伝える。そのことによってお客さまや依頼人、パートナー、社会全体が喜ぶ全てのプロセス、活動のことだと言っています。つまり、マーケティングはひと言で言うと、ビジネスを通して世の中に役立って、みんなに幸せになってもらう活動とも言えます。皆さんそれぞれにマーケティングの定義が違うと思いますが、ここではこの定義で話を進めさせてください。

(編集部・註)



Definition of Marketing

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. (Approved 2017)