日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円高の4万円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41781.40円 ボリンジャーバンド3σ
41083.07円 ボリンジャーバンド2σ
40384.73円 ボリンジャーバンド1σ
40005.00円 一目均衡表・転換線
40000.00円 4日夜間取引終値
39942.00円 5日移動平均
39686.40円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39451.85円 3日日経平均株価現物終値
38988.07円 ボリンジャーバンド-1σ
38289.73円 ボリンジャーバンド2σ
38155.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37591.40円 ボリンジャーバンド3σ
37015.60円 75日移動平均
35875.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34173.90円 200日移動平均
株探ニュース
41781.40円 ボリンジャーバンド3σ
41083.07円 ボリンジャーバンド2σ
40384.73円 ボリンジャーバンド1σ
40005.00円 一目均衡表・転換線
40000.00円 4日夜間取引終値
39942.00円 5日移動平均
39686.40円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39451.85円 3日日経平均株価現物終値
38988.07円 ボリンジャーバンド-1σ
38289.73円 ボリンジャーバンド2σ
38155.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37591.40円 ボリンジャーバンド3σ
37015.60円 75日移動平均
35875.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34173.90円 200日移動平均
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