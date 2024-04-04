　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円高の4万円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41781.40円　　ボリンジャーバンド3σ
41083.07円　　ボリンジャーバンド2σ
40384.73円　　ボリンジャーバンド1σ
40005.00円　　一目均衡表・転換線
40000.00円　　4日夜間取引終値
39942.00円　　5日移動平均
39686.40円　　25日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39451.85円　　3日日経平均株価現物終値
38988.07円　　ボリンジャーバンド-1σ
38289.73円　　ボリンジャーバンド2σ
38155.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37591.40円　　ボリンジャーバンド3σ
37015.60円　　75日移動平均
35875.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34173.90円　　200日移動平均


株探ニュース