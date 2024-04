ホアキン・フェニックス主演『ジョーカー』(2019)の続編、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』には、新たに“世界の歌姫”レディー・ガガが参戦。日本公開もタイミングで、作品のからはガガが演じるキャラクターの美声が初公開されている。

ガガが演じるキャラクターの役名は明かされていないが、ハーレイ・クインことハーリーン・クインゼルと見られている。ホアキン演じるジョーカーと並び、重要な役どころで登場するようだ。

TikTokの投稿では、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の予告編が現地時間2024年4月9日にリリースされることが明かされている。そのティザーとも言うべきか、新たに公開されたポスターと6枚の場面写真が並べられている。

注目すべきは、背後で流れる音楽。ハープが奏でる美しい音色にあわせて、「あなたならやりたいことはなんでもできる。ジョーカーなんだから」と囁く女性の声を聞くことができる。コメント欄でファンが盛り上がっている通り、これはガガの声だと思われる。まるで、欲望を内に抑えたジョーカーを甘い言葉で鼓舞しているかのようだ。

既報によれば、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は「ジュークボックス・ミュージカル」とほどミュージカル要素に力を入れているようだ。劇中では有名ミュージカルナンバーのカバー曲が少なくとも15曲はフィーチャーされているといい、ガガのパフォーマンスにも期待がかかる。

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は2024年10月11日(金)劇場公開。

Source:

The post first appeared on .