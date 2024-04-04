NHK¡¦E¥Æ¥ì¡ÖÄ¶Â¿ÍÍÀ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼!¤Ê¤ì¤½¤á¡×¤¡¡¥Ï¡¼¥É¥ë¾è¤ê±Û¤¨Æ±Àº§¤«¤Ä¹ñºÝº§
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤é¤Ê¤ì¤½¤á¤òÊ¹¤¯NHK¡¦E¥Æ¥ì¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÄ¶Â¿ÍÍÀ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ª¤Ê¤ì¤½¤á¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬5Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î½é²ó¥²¥¹¥È¤¬2022Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÁÎÎ·¤ÎÀ¾Â¼¹¨Æ²»á¤È¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿Í¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥ì¥¸¥§¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤µ¤ó¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈ½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾Â¼»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£2¿Í¤ÏÆ±Àº§¤«¤Ä¹ñºÝº§¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºòÇ¯¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç·ëº§¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÆÏ¤±¤Ð¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤âNHK¤ÎÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿À¾Â¼»á¡£¡Ö¡ÊÆ±¶É¤Ï¡Ë»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤¤ÅÁ¤¨Êý¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È³Î¿®¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÂ³¤¯¡Ë