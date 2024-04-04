ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬¤É¥Ç¥«¤¤µÕÅ¾ÃÆ¡ª ¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿°ìÂÇ¤ËºØÆ£»á¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¢¡ ¡Ö7³ä¤°¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
¡¡ºòÌë¤ÏÆÀ°Õ¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÇDeNA¤ËÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿ºå¿À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ë2¼ºÅÀ¤·¡¢3²ó¤Þ¤ÇDeNAÀèÈ¯¤ÎßÀ¸ýÍÚÂç¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢4²ó¤Ë¤Ï1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤Î¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤Ì¥¸¥ê¥¸¥ê¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó¡¢°ì»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¿¹²¼¤Ï¡¢4µåÌÜ¤ÎßÀ¸ý¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¥ì¥Õ¥È5³¬ÀÊ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¹ë²÷¤ÊµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Èµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°ìÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤Ïºå¿À¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Þ5¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â»×¤¤¤Ã¤¤ê¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¤â¤¿¤»¤ë¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¡¦¹¾ËÜÌÒµª»á¤â¡Ö7³ä¤°¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤Þ¤ÀÂÇÎ¨¤¬.167¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤È¤·¡Ö¤À¤«¤éµ®½Å¡£¤³¤ÎÁ°¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ÈÖ²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎºòÇ¯¤«¤é¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¿¹²¼¡£º£Ç¯¤â¤½¤Î»Ñ¤ÏÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡ºòÌë¤ÏÆÀ°Õ¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÇDeNA¤ËÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿ºå¿À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ë2¼ºÅÀ¤·¡¢3²ó¤Þ¤ÇDeNAÀèÈ¯¤ÎßÀ¸ýÍÚÂç¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢4²ó¤Ë¤Ï1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤Î¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤Ì¥¸¥ê¥¸¥ê¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó¡¢°ì»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¿¹²¼¤Ï¡¢4µåÌÜ¤ÎßÀ¸ý¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¥ì¥Õ¥È5³¬ÀÊ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¹ë²÷¤ÊµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Èµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°ìÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤Ïºå¿À¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Þ5¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎºòÇ¯¤«¤é¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¿¹²¼¡£º£Ç¯¤â¤½¤Î»Ñ¤ÏÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù