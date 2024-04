とんかつ好き必食！ 「malca」シェフがプロデュースのとんかつ店がオープン（東京・外苑前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は外苑前駅近くにオープンした、とんかつ好きのためのこだわりがつまったとんかつ店。

とんかつ ここまでやるか。(東京・外苑前)

兵庫県、神戸ポークプレミアム、特上ロース 出典:特盛ヒロシさん

2024年3月、外苑前駅から徒歩5分ほどの場所に、とんかつ好きが本当に行きたいとんかつ屋を目指した「とんかつ ここまでやるか。」がオープンしました。「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」に選出されている青山の人気イタリアン「malca」の北野 司氏がプロデュースしたとあって、既に注目を集めています。無類のとんかつ好きのイタリアンシェフ北野氏と、都内の有名とんかつ店出身の料理長とマネージャー、「とんかつ食べ歩きスト」が集結して立ち上げた理想のとんかつ店。繊細に、大胆に、細部までこだわり抜いたとんかつを提供します。

カウンター 出典:ゆっきょしさん

スタイリッシュで和食店のような落ち着いた雰囲気の店内には、カウンター8席の他、4名用のテーブル席があります。出来立ての熱々でサクサクなとんかつを、くつろいで味わえます。

兵庫・神戸ポークプレミアム・特上ロース定食+埼玉・美麗豚・特上ヒレ2切 出典:玉Wiiさん

ランチタイムは定食を用意していて「特上ロース」2,800円と「特上ヒレ」3,200円の2種類、当日の仕入れ状況で銘柄や価格は変動します。扱う銘柄豚は「兵庫・神戸ポークプレミアム」や「埼玉・美麗豚」「新潟・越乃黄金豚」「北海道・どろぶた」など。お代わり自由のご飯、お味噌汁、キャベツ、香の物が付きます。単品メニューで「特上ヒレ2切」1,500円と「神戸牛と銘柄豚のメンチカツ1個」900円などがあります。

新潟・越乃黄金豚・特上ロース 出典:parisparis877さん

デイナータイムはアラカルトで脂の旨みあふれる看板メニュー「特上ロース」2,600円や、やわらかく上品なおいしさの「特上ヒレ」3,000円、脂身とサシが豊富な「リブロース」3,000円などを用意。全国の豚肉を食べ歩いた料理長が厳選した銘柄豚を日替わりで提供します。二度揚げしたとんかつは、衣がサクサクで、中はジューシー。丁寧に揚げることで、肉はしっとりとやわらかく仕上がっています。

すりゴマ 出典:yoshimurakeiさん

つけタレには醤油、本山葵、スパイシーなモホソース、すりたてのゴマに熱々のソースを合わせたものがあります。定食のように楽しむなら、卓上の土佐酢と、バスクの湧き水からつくられた完全天日塩で味わう「キャベツ」400円と「御飯・赤出汁」400円を一緒に。ご飯はお米マイスター厳選の秋田県産「サキホコレ」を使用しています。

旬野菜のフライ 出典:スタープラチナ・ザ・ワールドさん

晩酌の気分なら「春菊と水菜のお浸し」や「淡路島産 新玉ねぎのサラダ」700円、「エビフライ(1本)」800円や「旬野菜のフライ4種(1人前)」1,000円などで、お酒を楽しむのもいいですね。アルコールは生ビールや焼酎以外に、こだわりの日本酒やグラスワインを豊富に揃えているのも魅力的。食後にはルイボスティーが提供されます。

とんかつのおいしさはもちろんのこと、ソースやお米、漬物など、細部にまでとことんこだわっているとんかつ店。体験すれば最後には「ここまでやるか」と声に出してしまいそうな、魅力あふれる新店です。

食べログレビュアーのコメント

新潟県・越乃黄金豚・特上ロース 出典:parisparis877さん

『「なんとなく行っとかないとなー」ぐらいの感覚で気軽にお邪魔しました(^^)



ところが!ですよ。その軽い気分を覆す、なんと圧巻のクオリティ。



ロースは2種類から選べますが…



■ 新潟県 越乃黄金豚 特上ロース 2,800円

■ 千葉県 サワラ 1,200円

□ ビール(小)

□ ハイボール(響)



とんかつは…

低温でじっくり→高音で表面香ばしく→蒸らし

の揚げ工程ですが、蒸らしは極力短く、熱々で提供されます。



なので、余熱による食べながらの変化も楽しい。



当然ながら、衣はサックサク♪

厚切りの赤身はしっとりと瑞々しく、脂もくどくない。

「どろぶた」と迷いましたが、こちらで正解でした!



そしてまた、この肉厚のサワラがヤバイ!ふっかふかですよ♪

モホソースをオススメいただきますが、下味の塩味がしっかりなので、塩も何もいりません。



このままが一番うまい。メイン張れます!絶対にまた食べたい(^^)



夜は当初、コースのみの設定だったそうですが、多くの反応を受けて、定食の提供もOKにしたそう。それは、朗報ですね。



サワラまであんなに美味しいんじゃ、夜にアラカルトで愉しみたくなりました♪』(parisparis877さん)

埼玉,味麗豚、特上ロース 出典:yoshimurakeiさん

『「埼玉,味麗豚、特上ロース」

\3,900

をオーダーしました。

飼料や肥育にこだわり、獣臭の少なさと脂の甘味が特徴的な銘柄豚である「味麗豚(みらいとん)」。

お肉の良さを際立たせるため低温でじっくり火入れしたあと、高温の油で2度揚げ。

この工程のおかげで中はしっとり外はサクッ!

一口噛み締める度に肉汁が広がります。

肉質自体もきめ細やかで大変柔らかく、今までにない味わいでした。

とんかつ以外にも大事な相棒であるご飯にはお米マイスター厳選の秋田県産「サキホコレ」、油を洗い流してくれることをイメージしたという敢えての赤だし、衣がベチャベチャならないよう別添えにしたキャベツなどなど、とにかくこだわりが目白押し!

もう一つ斬新だったのがソース類!

基本は岩塩と擂りたての胡麻に注いだ温かいソースがメインですが変わり種でパプリカをベースにしたキューバで人気のスパイシーソース「モホソース」、醤油や本山葵などが!

自分好みな組み合わせを発見する楽しさもあり、最後まで飽きることなく美味しく堪能することが出来ました!

締めには温かいルイボスティーをいただいてフィニッシュ。

新しいとんかつ文化を創造していってくれそうな【とんかつ ここまでやるか。】さん。

是非また伺いたいと思います!』(yoshimurakeiさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆とんかつ ここまでやるか。住所 : 東京都港区南青山3-2-4 セントラル青山No6-BATEL : 050-5593-0438

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

