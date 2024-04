メジャーデビュー10周年、結成20周年を迎えたBLUE ENCOUNTが11月より全国ワンマンツアーを開催することが発表となった。<20th anniversary ONEMAN TOUR>は、11月1日のKT Zepp Yokohamaを皮切りに12月14日のサッポロファクトリーホールまで、全9ヵ所をまわるもの。ZEPP規模でのワンマンツアーは3年ぶりとなる。チケットのファンクラブLIVER’S CREW最速先行は4月14日23:59まで。

■ライブツアー<ASSEMBLE A NEW AGE -season2->



4月03日(水) 千葉・千葉LOOKGUEST:ブランデー戦記open18:30 / start19:00(問)クリエイティブマン 03-3499-66694月09日(火) 愛知・浜松窓枠GUEST:ねぐせ。open18:15 / start19:00(問)サンデーフォークプロモーション 054-284-99994月10日(水) 愛知・豊橋club KNOTGUEST:ねぐせ。open18:30 / start19:00(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-91004月12日(金) 奈良・奈良ネバーランドGUEST:This is LASTopen18:30 / start19:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-8885月15日(水) 秋田・Club SWINDLEGUEST:シンガーズハイopen18:30 / start19:00(問)キョードー東北 022-217-77885月16日(木) 岩手・CLUB CHANGE WAVEGUEST:シンガーズハイopen18:30 / start19:00(問)キョードー東北 022-217-77885月18日(土) 宮城・石巻BLUE RESISTANCEGUEST:プッシュプルポットopen17:30 / start18:00(問)キョードー東北 022-217-77885月21日(火) 北海道・札幌PENNY LANE24GUEST:キュウソネコカミopen18:15 / start19:00(問)マウントアライブ 050-3504-87005月22日(水) 北海道・旭川CASINO DRIVEGUEST:キュウソネコカミopen18:30 / start19:00(問)マウントアライブ 050-3504-87005月27日(月) 茨城・水戸LIGHT HOUSEGUEST:オレンジスパイニクラブopen18:30 / start19:00(問)クリエイティブマン 03-3499-66695月29日(水) 新潟・CLUB REVERSTGUEST:UNFAIR RULEopen18:30 / start19:00(問)キョードー北陸 025-245-51005月30日(木) 石川・金沢EIGHT HALLGUEST:fear and loathing in las vegasopen18:15 / start19:00(問)キョードー北陸 025-245-51006月12日(水) 鳥取・米子AZTiC laughsGUEST:yutoriopen18:30 / start19:00(問)YUMEBANCHI(岡山) 082-249-35716月14日(金) 山口・周南RISING HALLGUEST:coldrainopen18:15 / start19:00(問)YUMEBANCHI(広島) 082-249-35716月15日(土) 香川・高松DIMEGUEST:coldrainopen17:15 / start18:00(問)DUKE 087-822-25206月23日(日) 栃木・宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2GUEST:KALMAopen17:30 / start18:00(問)クリエイティブマン 03-3499-66696月25日(火) 京都・京都MUSEGUEST:FOMAREopen18:30 / start19:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-8886月29日(土) 長崎・長崎DRUM Be-7GUEST:ヤバイTシャツ屋さんopen17:15 / start18:00(問)キョードー西日本 0570-09-24246月30日(日) 熊本・熊本B.9 V1GUEST:ヤバイTシャツ屋さんopen17:15 / start18:00(問)キョードー西日本 0570-09-2424