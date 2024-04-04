【J2順位表】岡山＆仙台が今季初黒星 清水は終了間際の失点で首位浮上ならず 千葉は大量8ゴール
サッカーJ2リーグ第8節の10試合が、3日（水）に開催されました。
首位のファジアーノ岡山は、横浜FCに3失点を喫し開幕8試合目にて初黒星。2位清水エスパルスは開始早々にリードを奪うも、試合終了間際に失点。最下位の徳島ヴォルティスと引き分けに終わりました。
Ｖ・ファーレン長崎、横浜FC、ヴァンフォーレ甲府、愛媛FCはそれぞれ勝利し、上位へ順位アップ。ベガルタ仙台は今季初黒星で順位を7位に下げています。またジェフユナイテッド千葉は、栃木SCに8ゴールを奪う大勝で順位を13位に上げました。
【J2第7節結果】
◆愛媛 2−1 仙台（ユアテックスタジアム仙台）
得点【愛媛】谷本駿介（後半22分）、石浦大雅（後半34分）【仙台】中島元彦（前半40分）
◆秋田 1−1 水戸（ソユースタジアム）
得点【秋田】佐藤大樹（後半24分）【水戸】長井一真（前半19分）
◆いわき 3−0 藤枝（ハワイアンズスタジアムいわき）
得点【いわき】山口大輝（前半29分、後半21分）、西川潤（後半33分）
◆大分 2−0 群馬（正田醤油スタジアム群馬）
得点【大分】オウンゴール（前半24分）、渡邉新太（後半45分+2分）
◆千葉 8−0 栃木（フクダ電子アリーナ）
得点【千葉】小森飛絢（前半3分)、鈴木大輔（前半35分、後半11分）、椿直起（前半43分）、高橋壱晟（後半5分）、ドゥドゥ（後半14分、後半30分）、岡庭愁人（後半31分）
◆清水 1−1 徳島（IAIスタジアム日本平）
得点【清水】ルーカス ブラガ（前半5分）【徳島】棚橋尭士（後半45分+2分）
◆横浜FC 3−1 岡山（シティライトスタジアム）
得点【横浜FC】高橋利樹（前半10分）、岩武克弥（前半31分）、ユーリ ララ（前半43分）【岡山】ルカオ（後半27分）
◆熊本 2−1 山口（維新みらいふスタジアム）
得点【熊本】神代慶人（後半37分、後半44分）【山口】平瀬大（後半8分）
◆長崎 2−0 山形（トランスコスモススタジアム長崎）
得点【長崎】マテウス ジェズス（前半27分）、フアンマ デルガド（後半25分）
得点【甲府】宮崎純真（後半3分）