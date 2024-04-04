¥É¥¤¥Ä¤¬Êú¤¨¤ë¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤¦Éé¤Î°ä»º¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®¤Ç¿¼¤Þ¤ëÊ¬ÃÇ
´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯Ìç¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÔ»¦¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎµÇ°Èê¡×¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡á2024Ç¯1·î27Æü¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢ÃæÀîÎµ»ù»£±Æ
½ª¾Ï¥Ê¥Á¥Ï¥ó¥¿¡¼§
2023Ç¯10·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ëÀïÆ®¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¼Ò²ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤¦¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤òÊú¤¨¤ë¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù±ç¤Î»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î»à¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ß¤¤¤Ë¤Î¤Î¤·¤ê¹ç¤¦Æó¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×
1·î27Æü¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£79Ç¯Á°¡¢µì¥½Ï¢·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥·¥å¥Ó¥Ã¥Ä¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢¡Öµ¾À·¼ÔÄÉÅé¤ÎÆü¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¡¢¥Ù¥ë¥ê¥óÃæ¿´Éô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅã¤¬¤¢¤ë¸ø±à¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñ´ú¤ä¥Ï¥Þ¥¹¤Î¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò·Ç¤²¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¡á2024Ç¯1·î27Æü¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢ÃæÀîÎµ»ù»£±Æ
¡Ö¥¬¥¶¤ò¥Ï¥Þ¥¹¤«¤é²òÊü¤·¤í¡×¡£¥Ï¥Þ¥¹¤Î¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î´é¼Ì¿¿¤ò·Ç¤²¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñ´ú¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¶«¤Ö¡£
¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¼«Í³¤ò¡×¡£º£ÅÙ¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÆ»¤ò¶´¤ó¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤éÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î´ú¤ä¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤ò»ß¤á¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î´ú¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¼«Í³¤ò¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤¿¤Á¡á2024Ç¯1·î27Æü¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢ÃæÀîÎµ»ù»£±Æ
ÁÐÊý¤¬¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·Ù»¡´±¤¬¼þ°Ï¤ËÎ©¤Á¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¤Ä¤Î½¸ÃÄ¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÁê¼ê¤ËÅê¤²¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡ª¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ë¤¤¤¿50Âå¤Î¥ë¥Í¡¦¥®¥Ã¥»¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù¤¬¤é¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤ÇÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Æ¥£¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡Öµ¾À·¼Ô¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¡©¡¡À¯ÉÜ¤Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÌ¿¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£¥È¥ë¥³·Ï°ÜÌ±¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯10·î7Æü¤«¤éÂ³¤¯¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¡ÖÊ¬ÃÇ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯Âç³Ø¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥Ä¥£¥ó¥á¥é¡¼¶µ¼ø¡Ê58¡Ë¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯Âç³Ø¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥Ä¥£¥ó¥á¥é¡¼¶µ¼ø¡áËÜ¿ÍÄó¶¡
¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È²ñÃÌ¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¹ñÀ§¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢È¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤ò¤¢¤ª¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»Ù±ç¥Ç¥â¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥¹¤ÎÈÈºá¤È¸À¤¨¤Ð¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¡¢ºÇÂç¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¥æ¥À¥ä¿Í¡£¤½¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¹ñ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÏ¢ÂÓ¤Ï¡Ö²áµî¡×¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ëµ¿¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Åú¤¨¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
1980Ç¯Âå¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±½ä¤ëÏÀÁè
1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥·¥å¥Ó¥Ã¥Ä¤Ï¥Ê¥Á¥¹¤ÎÆÈÁÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½Ï¢¤Î¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Î¥³¥Ô¡¼¤À¡×¤È¤¹¤ë¡¢ÊÝ¼éÇÉÎò»Ë²È¤¬»î¤ß¤¿¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤òÂ¾¤ÎµÔ»¦¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¡ÖÁêÂÐ²½¡×¤Î¼çÄ¥¤ò¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤¬¶¯¤¯ÈãÈ½¡£¡ÖÎò»Ë²ÈÏÀÁè¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈÈºá¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÎÈÈºá¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥Ä¥£¥ó¥á¥é¡¼¶µ¼ø¤ÏÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¥Ê¥Á¥¹¤ÎÈÈºá¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¥í¥Þ¤äÆ±À°¦¼Ô¡¢µì¥½Ï¢·³ÊáÎº¤é¤âµ¾À·¼Ô¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤â¥Ê¥Á¥¹¤ÎÈÈºá¤À¡£¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¶µ·±¤Ï¡©¡¡ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤â¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶µ·±¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯Ìç¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÔ»¦¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎµÇ°Èê¡×¡£²Ö¤¬¶¡¤¨¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡á2024Ç¯1·î27Æü¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢ÃæÀîÎµ»ù»£±Æ
1980Ç¯Âå¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤â¤¢¤ë¡£°ÜÌ±¤òÇØ·Ê¤Ë»ý¤Ä»ÔÌ±¤Ï2022Ç¯¤Ë²áµîºÇ¹â¤Î28.7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ËÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÖÅú¤¨¡×¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Áý¤¨¤ë°ÜÌ±¡¢ÂÚ¤ëµÄÏÀ
¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊµÄÏÀ¤À¡×¤È¥Ä¥£¥ó¥á¥é¡¼¶µ¼ø¤ÏÀâ¤¯¡£¡Ö¤â¤·ËÜÅö¤ËË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤éÈ³¤»¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢À¼¤ò¾å¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¡£»ä¤¬¶²¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µÄÏÀ¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬²á·ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤òÁÀ¤¦ÀªÎÏ¤Ï¤¹¤°¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡ØÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤ÈÆ®¤¦¤¿¤á¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ï¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤Ù¤¤À¡Ù¤È¡£Èó¾ï¤Ë´í¸±¤À¡×
¥¬¥¶¤ÎÌ±´Ö¿Íµ¾À·¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë»ÔÌ±¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤â¿ÍÆ»»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Ê¤É»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤Î½¤Éü¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¥Ê¥Á¥Ï¥ó¥¿¡¼¨¤òÆÉ¤à¡Û¥É¥¤¥Ä¤¬Êú¤¨¤ë¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤¦Éé¤Î°ä»º¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®¤Ç¿¼¤Þ¤ëÊ¬ÃÇ