¥Ê¥Á¥¹¤¬Ã¥¤Ã¤¿¶äÀ½ÉÊ¤ò»ý¤Á¼ç¤ØÊÖ¤¹¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÇîÊª´Û¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¡Î¬Ã¥³¨²è¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â
¶äÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ë¥¬¡¼¤µ¤ó¡á2024Ç¯1·î19Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢ÃæÀîÎµ»ù»£±Æ
½ª¾Ï¥Ê¥Á¥Ï¥ó¥¿¡¼¦
¥Ê¥Á¥¹¤Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Èþ½ÑÉÊ¤äµ®½ÅÉÊ¤ò¶¯°ú¤ËÇä¤é¤»¤¿¤ê¡¢Ã¥¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À½êÍ¼Ô¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë¤¢¤ëÇîÊª´Û¤Ç¤Ï5Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢¶äÀ½ÉÊ¤ò¥æ¥À¥ä¿Í¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤ËÊÖ¤¹ºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ê¤É¤«¤é»ÒÂ¹¤¿¤É¤ë
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡Ê¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤Î³Ø·Ý°÷¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ë¥¬¡¼¤µ¤ó¤ÏÇò¤¤¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¡¢¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤«¤éÆß¤¤¶ä¿§¤Î¸÷¤òÊü¤Ä¿©´ï¤ä¿¤Âæ¡Ê¤·¤ç¤¯¤À¤¤¡Ë¤ò¿µ½Å¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö5Ç¯Á°¤Ë111ÅÀ¤Î¶äÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾Ê¬°Ê¾åÊÖ´Ô¤Ç¤¤¿¡£º£Ç¯Ãæ¤ËÁ´¤ÆÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¦¥§¡¼¥Ë¥¬¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ê¥ÁÀ¯¸¢¤Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ëµ®¶âÂ°¤ò¶¯À©Åª¤Ë¶¡½Ð¤µ¤»¤¿¡£»ØÄê¤µ¤ì¤¿¼Á²°¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¶ä¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¶È¼Ô¤ËÇä¤é¤ì¤ÆÍÏ¤«¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÉð´ï¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ê¥Á¥¹¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²è¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹¬±¿¤Ë¤âÍÏ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶äÀ½ÉÊÌó350ÅÀ¤ò¡¢ÇîÊª´Û¤¬1939Ç¯¤È1940Ç¯¤Ë¼Á²°¤«¤é¹ØÆþ¡£Àï¸å¡¢»ý¤Á¼ç¤¬¸½¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢111ÅÀ¤ÏÇîÊª´Û¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë»ý¤Á¼ç¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¥¦¥§¡¼¥Ë¥¬¡¼¤µ¤ó¡£ÇîÊª´Û¤Ë¤¢¤ë½ñÎà¤Î¹ØÆþµÏ¿¤«¤é»ý¤Á¼ç¤ÎÌ¾Á°¤ò½¦¤¤½Ð¤·¡¢»ÒÂ¹¤Î¸½½»½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤äÆþ¹ñµÏ¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¶î»È¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Î°ì¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ì¤ÐÁá¤¤¡×
ÇîÊª´Û¤Ë¤¢¤ë¶äÀ½ÉÊ¤Î»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ë¥¬¡¼¤µ¤ó¡á2024Ç¯1·î19Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢ÃæÀîÎµ»ù»£±Æ
Áê¼ê¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¦¥§¡¼¥Ë¥¬¡¼¤µ¤ó¤ÏÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾®Êñ¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·Åö»þ¡¢»ý¤Á¼ç¤Ï¼«¤é¼Á²°¤ËÍè¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤ÊÉÊÊª¤òº¹¤·½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£85Ç¯¤âÂÔ¤¿¤»¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¾®Êñ¤ÇÁ÷¤ë¡©¡¡»ä¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¶äÀ½ÉÊ¤ÏÈþ½ÑÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Ï¥æ¥À¥ä¶µÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÂÂ©Æü¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌë¡¢¿¤Âæ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤È¤â¤·¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¥³¥Ã¥×¤Ç°û¤ßÊª¤ò°û¤à¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¦¥§¡¼¥Ë¥¬¡¼¤µ¤ó¡£¤¢¤ë»ÒÂ¹¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿»È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö85Ç¯¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤ËÌá¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÍÑÅÓ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òµ¡¤ËÂç²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡×
»ý¤Á¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÊÖ´Ôºî¶È¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÍè¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ËÊÖ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥Ò¥È¥é¡¼¤¬¥ï¥¤¥Þ¡¼¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÂÇÅÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ìÙä¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ê¥Á¥¹¤ÎÎò»Ë¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿³¹¤À¡£ÇîÊª´Û¤Ë¤Ï¡¢Èþ½Ñ°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥Ê¥ÁÅÞºÇ¹â´´Éô¤Î¥²¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï700ÅÀ¤Û¤É¡£¹ØÆþµÏ¿¤Ê¤É¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÖ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¸ø³«¤·¡¢»ý¤Á¼ç¤ò¤¿¤É¤ë²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔÌÀ¤ÎÈþ½ÑÉÊ100ËüÅÀ¡© ÆüËÜ¤Ë¤â
¥Ê¥Á¥¹¤Î±Æ¶Á²¼¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ½ÑÉÊ¤Ï100ËüÅÀ¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥Á¥¹¤Ë¤è¤ëÎ¬Ã¥ÉÊ¤ÎÊÖ´Ô¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿1998Ç¯¤Î¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¸¶Â§¡×¤òµ¡¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤ÇÆ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï2022Ç¯¡¢¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤¬½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥à¥È¤ä¥·¥ã¥¬¡¼¥ë¤é¤Î³¨²è¤ò¥æ¥À¥ä¿Í°äÂ²¤é¤ËÌá¤¹¤È·è¤á¤¿¡£
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ËÌµ½þÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ»Êì»Ò¡×¡á2023Ç¯5·î31Æü¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢´äÅÄ·Ã¼Â»£±Æ
Î¬Ã¥³¨²è¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2022Ç¯¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¥Ê¥Á¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¡¢°ä¼ºÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¡¶µ²è¤¬¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Î¿¦°÷¤¬È¯¸«¡£ÆüËÜ¿Í¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢ºòÇ¯¡¢Ìµ½þ¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂ¦¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¥Ê¥Á¥Ï¥ó¥¿¡¼§¤òÆÉ¤à¡Û¥Ê¥Á¥¹´ØÏ¢±Ç²è¤Î¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤¼¿ê¤¨¤Ê¤¤¡©Îò»ËÅªºîÉÊ¤ä¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄºîÉÊ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯