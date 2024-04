2月に10年ぶりとなるニューアルバム『This Is Me... Now』をリリースしたジェニファー・ロペス。このアルバムをテーマに6月からツアー「This Is Me... Now: The Tour」を開催することを発表していた。彼女にとって5年ぶりのツアーになるのだが、苦戦を強いられている。

今週初め雑誌『バラエティ』はジェニファーがツアーの名称を「This Is Me…Live | The Greatest Hits」に変更したことを明らかに。内容もニューアルバムをフィーチャーしたものからこれまでのヒット曲をパフォーマンスするものに変えると見られている。つまりベストアルバム的なツアーにするということ。同誌は「このリブランドでニューアルバムに興味を示さなかったリスナーを誘致できるかもしれない」とコメントしている。

ジェニファーがニューアルバムをひっさげたツアーをやると宣言したのは今年2月初め。でもチケットの売れ行きが今ひとつ振るわず、その後ジェニファーはひっそりとナッシュビルやアトランタなどで予定されていた5公演をキャンセル。その後クリーブランドとヒューストンの公演も取りやめた。ツアーのプロモーターによると原因は「物流の問題」だが、他の日程には振り替えないとコメントしていた。新聞「ニューヨークポスト」が伝えていた。

雑誌『バラエティ』が示唆しているようにニューアルバム自体の売り上げも残念な結果に。久しぶりのアルバムなのにビルボードのアルバムチャートでは最高38位に止まった。ちなみに今作は夫のベン・アフレックとの復縁や彼とのヒストリーにインスピレーションを得て作られたもの。2人の歴史を歌い上げてもファンの心に刺さらなかっただけなのか、歌姫としてのパワーに翳りが出始めているのか。後者だったらジェニファーにとっては大問題である。まずはチケットの売れ行きが好転するのか見守りたい。