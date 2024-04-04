アーセナルvsルートン・タウン スタメン発表
[4.3 プレミアリーグ第31節](エミレーツ スタジアム)
※27:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 10 エミール・スミス・ロウ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 24 リース・ネルソン
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 18 冨安健洋
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
MF 41 デクラン・ライス
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
[ルートン・タウン]
先発
GK 24 トーマス カミンスキー
DF 12 イッサ カボレ
DF 15 テデン・メンギ
DF 27 橋岡大樹
DF 45 アルフィー ダウティー
MF 6 ロス・バークリー
MF 17 ペリー=ルドック ムパンズ
MF 18 ジョーダン クラーク
FW 9 カールトン・モリス
FW 30 アンドロス・タウンゼント
FW 32 F. Onyedinma
控え
GK 1 ジェイムズ・シェイ
GK 23 ティム・クルル
DF 38 ジョー ジョンソン
MF 8 ルーク ベリー
MF 14 タヒス・チョン
MF 42 C. Chigozie
MF 43 ザック ネルソン
MF 44 A. Piesold
FW 10 コーリー ウッドロウ
監督
エドワーズロブ
※27:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 10 エミール・スミス・ロウ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 24 リース・ネルソン
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 18 冨安健洋
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
MF 41 デクラン・ライス
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
[ルートン・タウン]
先発
GK 24 トーマス カミンスキー
DF 12 イッサ カボレ
DF 15 テデン・メンギ
DF 27 橋岡大樹
DF 45 アルフィー ダウティー
MF 6 ロス・バークリー
MF 17 ペリー=ルドック ムパンズ
MF 18 ジョーダン クラーク
FW 9 カールトン・モリス
FW 30 アンドロス・タウンゼント
FW 32 F. Onyedinma
控え
GK 1 ジェイムズ・シェイ
GK 23 ティム・クルル
DF 38 ジョー ジョンソン
MF 8 ルーク ベリー
MF 14 タヒス・チョン
MF 42 C. Chigozie
MF 43 ザック ネルソン
MF 44 A. Piesold
FW 10 コーリー ウッドロウ
監督
エドワーズロブ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります