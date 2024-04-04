[4.3 プレミアリーグ第31節](エミレーツ スタジアム)

※27:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 10 エミール・スミス・ロウ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 24 リース・ネルソン

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 18 冨安健洋

MF 20 ジョルジーニョ

MF 21 ファビオ・ビエイラ

MF 41 デクラン・ライス

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 エディ・エンケティア

監督

ミケル・アルテタ

[ルートン・タウン]

先発

GK 24 トーマス カミンスキー

DF 12 イッサ カボレ

DF 15 テデン・メンギ

DF 27 橋岡大樹

DF 45 アルフィー ダウティー

MF 6 ロス・バークリー

MF 17 ペリー=ルドック ムパンズ

MF 18 ジョーダン クラーク

FW 9 カールトン・モリス

FW 30 アンドロス・タウンゼント

FW 32 F. Onyedinma

控え

GK 1 ジェイムズ・シェイ

GK 23 ティム・クルル

DF 38 ジョー ジョンソン

MF 8 ルーク ベリー

MF 14 タヒス・チョン

MF 42 C. Chigozie

MF 43 ザック ネルソン

MF 44 A. Piesold

FW 10 コーリー ウッドロウ

監督

エドワーズロブ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります