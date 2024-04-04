¹Åç¤¬¼ó°ÌÄ®ÅÄ·âÇË¡¡ÌµÇÔ2°ÌÉâ¾å¤Ë¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×6¥Á¡¼¥àÌÜJ1ÄÌ»»1000»î¹çÌÜ¾þ¤ë
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡¡Âè6Àá¡¡¹Åç2¡½1Ä®ÅÄ¡Ê2024Ç¯4·î3Æü¡¡Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡J1½é»²ÀïÄ®ÅÄ¤ÎÀª¤¤¤ò¹Åç¤¬»ß¤á¤¿¡£²÷¾¡¤ÇÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Ä®ÅÄ¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ËÇ÷¤ê2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó80Ê¬´Ö¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÄ®ÅÄ¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¤´µ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÌµÇÔÆ±»Î¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¾å°Ì¥Á¡¼¥àÂÐ·è¤ÏÁ°È¾15Ê¬¡¢¹Åç¤Ç¼éÈ÷¤ÎÍ×¤òÃ´¤¦DF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬Â¤òÄË¤áÁá¡¹¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¿·³ã¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿DF¿·°æÄ¾¿Í¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅêÆþ¤·¡¢DFÃæÌî½¢ÅÍ¤¬3¥Ð¥Ã¥¯Ãæ±û¤Ë²ó¤Ã¤ÆÄ®ÅÄ¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¹¶·â¤ËÂÐ¹³¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾31Ê¬¡¢MFËþÅÄÀ¿¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FWÂç¶¶Í´µª¤¬±¦Â¤Ç·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤ÏDFº´¡¹ÌÚæÆ¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆVARÈ½Äê¤ÎËö¤ËÆÀ¤¿PK¤òËþÅÄ¤¬ÄÀ¤á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£½ªÈ×¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ëÄ®ÅÄ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Î1¼ºÅÀ¤Î¤ß¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤Î¶¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ËþÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥¹¥È¥í¥ó¥°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´Þ¤á¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡J1ºßÀÒ¤¬30Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¹Åç¤Ï¡¢»Ë¾å6¥Á¡¼¥àÌÜ¤È¤Ê¤ëJ1ÄÌ»»1000»î¹ç¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËJ1¤Çºòµ¨½ªÈ×¤«¤é12»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢15Ç¯¤È19Ç¯¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÄ¹µÏ¿11»î¹ç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£