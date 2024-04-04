習近平氏ら党と国家の指導者、北京で義務植樹活動に参加
3日、シャベルを手に植樹場所に向かう習近平氏。（北京＝新華社記者/龐興雷）
【新華社北京4月3日】習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）、韓正（かん・せい）各氏ら中国共産党と国家の指導者が3日、北京市通州区潞城鎮で行われた義務植樹活動に参加した。
3日、少年先鋒隊員と交流する習近平氏。（北京＝新華社記者/鞠鵬）
3日、少年先鋒隊員と交流する習近平氏。（北京＝新華社記者/鞠鵬）
3日、少年先鋒隊員らと共に植樹する習近平氏（左から2人目）。（北京＝新華社記者/鞠鵬）
3日、少年先鋒隊員らと共に植樹する習近平氏（右から2人目）。（北京＝新華社記者/鞠鵬）
3日、苗木に水をやる習近平氏（右から3人目）。（北京＝新華社記者/鞠鵬）
3日、植樹活動に参加した幹部や市民、少年先鋒隊員らと交流する習近平氏。（北京＝新華社記者/鞠鵬）
3日、少年先鋒隊員らと交流する習近平氏。（北京＝新華社記者/李学仁）
3日、少年先鋒隊員らと共に植樹する李強氏（左）。（北京＝新華社記者/饒愛民）
3日、少年先鋒隊員らと共に植樹する趙楽際氏（左から2人目）。（北京＝新華社記者/龐興雷）
3日、少年先鋒隊員らと共に植樹する王滬寧氏（奥中央）。（北京＝新華社記者/饒愛民）
3日、少年先鋒隊員らと共に植樹する蔡奇氏（左から3人目）。（北京＝新華社記者/龐興雷）
3日、少年先鋒隊員らと共に植樹する丁薛祥氏（左から2人目）。（北京＝新華社記者/李濤）
3日、少年先鋒隊員と共に植樹する李希氏（右から2人目）。（北京＝新華社記者/丁海濤）
3日、少年先鋒隊員らと共に植樹する韓正氏（左から2人目）。（北京＝新華社記者/李濤）