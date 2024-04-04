ÂæÏÑÅìÉô¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯ 10¿Í»àË´¤Ë¡¡ÍêÀ¶ÆÁ¼¡´üÁíÅý¤¬¸½ÃÏÆþ¤ê
ÂæÏÑÅìÉô¤Ç3ÆüÄ«¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤éÌó7»þ´Ö¸å¡¢¼¡´üÁíÅý¤ÎÍêÀ¶ÆÁÉûÁíÅý¤¬¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢ÅìÉô¤Î²ÖÏ¡¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¡¢ËÌÉô¤ÎÂæËÌ»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤òµÏ¿¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç»³Êø¤ì¤ä·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
ÂæÏÑÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10¿Í¤¬»àË´¡¢963¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢·úÊª¤Ê¤É¤Ë152¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢5·î¡¢ÂæÏÑÁíÅý¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÉûÁíÅý¤¬¡¢Èï³²¤ÎÂç¤¤¤²ÖÏ¡¸©¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¿ÍÌ±µß½õ¤È¥¤¥ó¥Õ¥é²óÉü¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÂæÏÑÅö¶É¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Çµß½õ³èÆ°¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èï³²¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£