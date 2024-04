博多阪急のポップアップショップで先行販売！D'RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)「カカオベイクサンド 薫風抹茶」

ドレンティが運営する「D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)」は、看板商品『カカオベイクサンド』の新フレーバー『カカオベイクサンド 薫風抹茶』を2024年4月3日(水)より博多阪急での期間限定ショップにて先行販売を開始します。

D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)「カカオベイクサンド 薫風抹茶」

カカオベイクサンドの新フレーバーは『薫風抹茶』

D’RENTY CHOCOLATEEが看板商品『カカオベイクサンド』で確立した厚さ10ミリのチョコサンドを、抹茶ファーストと言えるほどに味、色にこだわって作られた「カカオベイクサンド 薫風抹茶」

抹茶チョコレートにもラングドシャにも宇治抹茶を使用。

宇治抹茶が持つすっきりとした苦みとまろみのある甘みを活かした抹茶チョコレートを、さっくりとしたラングドシャの食感が引き立てます。

封を開けたとたんに広がる芳香と、口に含んだ時に鼻に抜けるお茶の香りは、若葉の間を吹きわたる薫風を思わせる清々しいひと品です。

博多阪急にて先行販売

「カカオベイクサンド 薫風抹茶」は、D’RENTY CHOCOLATEが4月3日(水)より期間限定出店する福岡・博多阪急 地下1階洋菓子売場にて、先行販売します。

また、博多阪急の期間限定ショップでは、D’RENTY CHOCOLATEの『カカオベイクサンド』全フレーバー(ミルク、アッサムティー、フロマージュシトロン、薫風抹茶)を詰め合わせした、各1個・全4個入り、各2個・全8個入りのセットも販売します。

商品概要

商品名 :カカオベイクサンド「薫風抹茶」

販売価格:1個 540円(税込)

賞味期限:40日以上

発売日 :2024年4月3日(水)

先行販売:博多阪急 地下1階洋菓子売場

D’RENTY CHOCOLATE期間限定ショップにて先行販売

※渋谷スクランブルスクエア店 他の、以後の取り扱いについては順次公式SNS等で告知予定

期間限定・店舗情報

ショップ名: D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)

場所 : 博多阪急 地下1階洋菓子売場

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号

期間 : 2024年4月3日(水)〜5月7日(火)10:00〜20:00

