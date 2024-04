株式会社A-WORLDは、2024年4月19日(金)、A-FACTORY1階(青森市)に青森りんごの専門店「a la ringo あら、りんご。」をオープンします。

A-FACTORY 1階「a la ringo あら、りんご。」

“あら、りんご。”は「青森りんごを五感で楽しむ」をコンセプトに、「りんごの魅力を引き出した美味しさ」「産地を感じる安心感」「体験を通したワクワク感」を提供する青森りんごの専門店ブランドです。

2019年5月に1号店となる神戸本店(三宮)をオープンして以来、現在関西エリアで4店舗、青森県内で3店舗、合計7店舗を展開しており、A-FACTORY店は8号店、青森市では初の出店となります。

一番人気の品種別アップルパイやりんごスイーツの王様と称されるタルトタタン、かわいいりんご型フォルムのパウンドケーキなど、りんごの美味しさを引き出した焼菓子をラインナップしています。

オープン記念として、2024年4月19日(金)〜21日(日)の3日間、1,500円(税込)以上購入のお客様へ、オリジナルマルシェバッグまたはオリジナルトートバッグをプレゼントします。

(先着150名、無くなり次第終了)

店舗概要

店舗名 : a la ringo あら、りんご。

A-FACTORY店

所在地 : 〒038-0012 青森市柳川1-4-2 A-FACTORY 1階

営業時間: 10:00-19:00

WEB :https://alaringo.com/

主な販売商品

タルトタタン

1カット 680円/ホール 3,780円

パティシエが一つ一つ丁寧に焼き上げたタルトタタン。

提携農家さんから、タルトタタンに合うりんごを仕入れ、パティシエが一つ一つ丁寧に焼き上げました。

紅玉、ピンクレディ、はつ恋ぐりん、グラニースミスなど品種ごとの味を楽しめます。

※提供品種は季節に応じて変わります。

品種別アップルパイ

1個 480円

あら、りんご。

1番人気!1年を通じて全10種類以上の品種を使用したアップルパイ。

サンふじ、王林、名月、星の金貨、紅玉などの中から、常時3品種をラインナップしています。

りんごのパウンドケーキ

1個 380円〜

りんごのフォルムがかわいい新商品!

バターと卵をふんだんに使用したリッチな仕上がり。

生地の中には青森県産りんごのセミドライを配合。

シーズンによって種類が変わるのも嬉しいポイントです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post りんごの美味しさを引き出す青森りんごの専門店!A-FACTORY 1階「a la ringo あら、りんご。」 appeared first on Dtimes.