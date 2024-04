「BRAND X CORPORATION JAPAN」の展開する、韓国大人気ヨガ・フィットネスウェアブランド「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」の関西初となる旗艦店「XEXYMIX OSAKA」を「大丸梅田店」に2024年4月12日(金)オープンします。

XEXYMIX(ゼクシィミックス) OSAKA 大丸梅田店

2020年から日本ではオンライン販売を軸にしていましたが、多くの方に要望をいただき、関西初の旗艦店をオープンします。

XEXYMIX OSAKAでは人気定番アイテムや新作アイテムを多数用意。

オープン記念としてSNSフォロー+税込12,000円以上購入の方に、1,000ポイントとノベルティのW特典を用意しています。

XEXYMIXは、韓国で売上げNo1を誇る大人気ブランドで現在、韓国を中心に日本、アメリカ、海外でも展開しているヨガ・フィットネスウェアブランドです。

ヨガに始まり、ピラティスやトレーニング、様々なフィットネスに使用できるウェア、トレーナー、Tシャツ、シューズなどの製品に至るまで幅広い製品を販売しています。

XEXYMIXは、「すべての人が自分の美しさ、カッコ良さに気づき、自信に満ち溢れて生きる世界を築く」ということをブランドミッションに掲げ、これまで幾度となくメッセージを発信してきました。

※ノベルティのバッグは無くなり次第終了となります。

※詳細はスタッフにお声がけください。

店舗概要

名称 : XEXYMIX OSAKA

OPEN : 2024年4月12日(金)

場所 : 〒530-8202 大阪市北区梅田3-1-1

大阪梅田店5階 XEXYMIX OSAKA

営業時間 : 10:00〜20:00

オフィシャルサイト:https://www.xexymix.jp/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気定番ヨガ・フィットネスウェアなど幅広く展開!XEXYMIX(ゼクシィミックス) OSAKA 大丸梅田店 appeared first on Dtimes.